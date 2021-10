Riqualificazione ex Istituto Tecnico Nautico. Fatone: ‘Offriamo un futuro ai nostri ragazzi’

I ragazzi della nostra città (ed i loro genitori) ci chiedono un futuro più stabile e sicuro, un futuro

che dia la possibilità loro di formarsi e poter lavorare proprio qui a Manfredonia ma purtroppo

questo non è possibile.



Negli anni passati non c’è stata sufficiente attenzione per questo dilagante problema, ci si è

abbandonati allo sconforto ripetendo all’infinito ‘A Manfredonia non c’è lavoro!’



Ci siamo mai chiesti il perché di questo?

E’ di primaria importanza saper sfruttare al meglio quello che già abbiamo e che, a differenza di

quanto si creda, non è poco.

Un esempio lampante è sotto i nostri occhi ed è rappresentato dall’ex Istituto Tecnico Nautico ormai

da anni in uno stato di abbandono assoluto.



Questo imponente edificio potrebbe essere riqualificato secondo l’idea della Prof.ssa Antonella

Trigiani, che appoggio totalmente, per la creazione della Fondazione della Scuola Civica Comunale

della Musica, della Cultura e delle Arti Re Manfredi.



Un’opportunità unica nel suo genere perché offrirebbe, anche e soprattutto a chi non può

permetterselo, la possibilità di frequentare corsi di formazione in ambiti artistici come il

doppiaggio, trucco cinematografico, sceneggiatura, scenografia, fotografia, regia oltre ai più

tradizionali di danza, canto, musica.



Avere la possibilità di far studiare i propri figli a Manfredonia comporterebbe un’enorme spesa in

meno per le loro famiglie e renderebbe la nostra città centro formativo di riferimento per i paesi

limitrofi.



Tra gli obiettivi c’è quello di creare nuove realtà artistiche come gruppi musicali ed un’orchestra

sinfonica che possano dare lustro a Manfredonia, eventi che rendano la città maggiormente

attrattiva per il turismo (non solo estivo).



Aspetto altrettanto importante di questo bel progetto è DisArt, laboratorio arte-terapeutico dedicato

ai diversamente abili così da poter andare incontro alle loro speciali esigenze, insegnare loro a

creare, potersi esprimere ed esporre in mostre future gli oggetti frutto della loro fantasia.

Tutto ciò può essere realizzato e non restare un sogno grazie a quei finanziamenti europei da noi già

intercettati e messi a disposizione per progetti indispensabili come questi.

Raffaele Fatone Sindaco