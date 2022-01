Ripulito lo spazio esterno del PalaDante

RipuliAMO e risistemiAMO la città

La squadra comunale di manutenzione del verde pubblico é intervenuta nella pulizia degli spazi esterni della struttura sportiva “PalaDante” (Monticchio) utilizzata da diverse società sportive della città.

L’Amministrazione comunale, con la rimozione dei rifiuti accumulati e lo sfalcio della vegetazione incolta, ha ripristinato la fruibilità ed il decoro urbano, non solo per garantire la pratica delle attività sportive degli atleti in sicuressa ma anche per il miglioramento della vivibilità della zona.