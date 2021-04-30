Rinvenimento di 25 carcasse di auto in Località Torrente Gelone
FOGGIA, LOCALITÀ TORRENTE GELONE – CANALE LACCIO
IN DATA ODIERNA IL PERSONALE DELLA STAZIONE CC FORESTALE DI FOGGIA, COORDINATI DAL GRUPPO
CARABINIERI FORESTALE DI FOGGIA, ASEGUITO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI
RESPONSABILI DELL’ABBANDONO DI CARCASSE DI AUTO NEGLI AMBITI RURALI , IN VIOLAZIONE ALL’ART.
256 D LGS 152/06 HANNO PROCEDUTO IN TRE SITI ADIACENTI AL RECUPERO DI N.25 CARCASSE DI AUTO
DI CUI N 23 MANCANTI DEI DATI IDENTIFICATIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROPRIETARI E/O
RESPOSABILI DELL’ABBANDONO PERCHÈ DEPREDATE E BRUCIATE E PER LE QUALI SI È PROCEDUTO
ALL’AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER LA LORO ROTTAMAZIONE MENTRE LE ALTRE 2 ( DI
MARCA VOLVO), PARZIALMENTE DEPREDATE. Di CUI ESTATO POSSIBILE RISALIRE ALLA NATURA FURTIVA
DELLE STESSE PER VIA DELLA LETTURA DEI NUMERI DI TELAIO, SI É PROCEDUTO AL SEQUESTRO CON
CONTESTUALE RECUPERO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA GIUDIZIARIA A SOGGETTO TITOLATO.
NELLE IMMEDIATE VICINANZE SONO STATI INOLTRE RINVENUTI ANCHE DIVERSE PARTI MECCANICHE
SMONTATE PROBABILMENTE OGGETTO DI FUTURO RECUPERO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE
CONDOTTE ILLECITE.
SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI FATTI RUBRICATI
COME VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 624, 625 E 648 CP E DEL D.LGS. 152/06.
L’ATTIVITA ODIERNA RIENTRA NEI SERVIZI MIRATI E POTENZIATI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
PROVINCIALE E PER IL CONTRASTO Al REATI CONTRO L’AMBIENTE.