Rinvenimento di 25 carcasse di auto in Località Torrente Gelone

FOGGIA, LOCALITÀ TORRENTE GELONE – CANALE LACCIO



IN DATA ODIERNA IL PERSONALE DELLA STAZIONE CC FORESTALE DI FOGGIA, COORDINATI DAL GRUPPO

CARABINIERI FORESTALE DI FOGGIA, ASEGUITO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI

RESPONSABILI DELL’ABBANDONO DI CARCASSE DI AUTO NEGLI AMBITI RURALI , IN VIOLAZIONE ALL’ART.

256 D LGS 152/06 HANNO PROCEDUTO IN TRE SITI ADIACENTI AL RECUPERO DI N.25 CARCASSE DI AUTO

DI CUI N 23 MANCANTI DEI DATI IDENTIFICATIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROPRIETARI E/O

RESPOSABILI DELL’ABBANDONO PERCHÈ DEPREDATE E BRUCIATE E PER LE QUALI SI È PROCEDUTO

ALL’AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER LA LORO ROTTAMAZIONE MENTRE LE ALTRE 2 ( DI

MARCA VOLVO), PARZIALMENTE DEPREDATE. Di CUI ESTATO POSSIBILE RISALIRE ALLA NATURA FURTIVA

DELLE STESSE PER VIA DELLA LETTURA DEI NUMERI DI TELAIO, SI É PROCEDUTO AL SEQUESTRO CON

CONTESTUALE RECUPERO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA GIUDIZIARIA A SOGGETTO TITOLATO.

NELLE IMMEDIATE VICINANZE SONO STATI INOLTRE RINVENUTI ANCHE DIVERSE PARTI MECCANICHE

SMONTATE PROBABILMENTE OGGETTO DI FUTURO RECUPERO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE

CONDOTTE ILLECITE.



SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI FATTI RUBRICATI

COME VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 624, 625 E 648 CP E DEL D.LGS. 152/06.

L’ATTIVITA ODIERNA RIENTRA NEI SERVIZI MIRATI E POTENZIATI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVINCIALE E PER IL CONTRASTO Al REATI CONTRO L’AMBIENTE.