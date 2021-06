Rinnova Jaouad Boutabouzi

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è lieta di comunicare di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive di Jaouad Boutabouzi per la stagione sportiva 2021/2022, prima volta storica in serie A. Il forte universale spagnolo, classe ’96, per il quinto anno consecutivo vestirà la maglia biancoceleste e, nonostante la sua giovane età, vanta già numerose presenze nella serie B spagnola e nel campionato italiano. Approdato in Italia nelle file dell’Orte in serie A2 nel 2014, è uno dei veterani della squadra e uno dei punti di forza del team sipontino.

Ambidestro, dotato di buona prestanza fisica (180cm), Jaouad è un calcettista possente ma anche veloce, molto intelligente e duttile tatticamente, nonché dotato di grande tecnica, riesce a coniugare bene entrambe le fasi di gioco.

Ormai beniamino della tifoseria, Boutabouzi è stato tra gli artefici che hanno permesso al Manfredonia in pochi anni di raggiungere il gotha del futsal nazionale. Da ricordare la rete nella finale disputata al Palascaloria che permise ai biancoceleste di rimontare la gara di andata e conquistare ai rigori la promozione in serie A2. Nella stagione scorsa il calcettista spagnolo ha contribuito all’ascesa al vertice realizzando 6 gol e fornendo innumerevoli assist, con una presenza quasi costante sul parquet.

Boutabouzi:” La stagione che sta arrivando sarà la 5° con il Manfredonia e ciò vuol dire che sto davvero bene, con la società, con il mister, con i tifosi e con i compagni di squadra. Vorrei ringraziare tanto la società ed il mister per la fiducia che mi hanno accordato, che sarà ripagata. Non ho avuto dubbi a rinnovare. Tutti sempre a disposizione per qualsiasi cosa e a livello personale ho dato sempre il mio massimo per questa squadra e questi colori e penso che mi sono meritato la conferma. Arriva una stagione difficile, il primo anno in serie A. Sono molto motivato e carico, per me la motivazione è ancora maggiore. Sono riuscito con il Manfredonia a fare tutta la scalata dalla serie B alla serie A ed è una cosa bellissima a dimostrazione del tanto lavoro che è stato fatto. Ho tanta voglia di iniziare e fare molto bene. Darò il mio massimo per raggiungere l’obiettivo e sto a disposizione per lavorare forte. Spero, inoltre, che torni la normalità e torni al Palazzetto tutta la tifoseria che quest’anno ci è mancata e festeggiare le nostre vittorie con loro”.

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ringrazia il procuratore Gaetano Pagano per il buon esito della trattativa e porge a JaouadBoutabouzi un caloroso augurio di buon lavoro per il prossimo campionato.

Area comunicazione- FutsalCommunication