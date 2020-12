Ringraziamento del sindaco Michele Crisetti ai Carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo per l’operazione “Drug Express”

«Avrete sentito e letto tutti dell’operazione antidroga “DrugExpress” condotta dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia che, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, ha portato all’arresto di 14 persone. Questo blitz è stato frutto di indagini iniziate a febbraio scorso a causa di un continuo andirivieni di giovani da due circoli ludici della nostra città e che ha insospettito i militari. Subito si è proceduto a visionare filmati delle telecamere nascoste, mettere in atto appostamenti, pedinamenti, intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche che hanno portato all’accertamento di un centinaio di episodi di spaccio.

Stiamo parlando di una vasta e articolata operazione che è stata condotta in tempi record. Ammiro il lavoro dei Carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo e sento di dovermi congratulare con loro non solo per tutto ciò che fanno ogni giorno per la sicurezza della collettività ma anche perché la lotta contro l’illegalità è costante e di certo non priva di rischi.

Alla fine la legalità vince sempre, e notizie come questa ci fanno sentire tutti più al sicuro.

Grazie».