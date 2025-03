Rifiuti nelle periferie, Forza Italia sollecita azioni più incisive

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FORZA ITALIA SOLLECITA AZIONI PIU’ INCISIVE PER CONTRASTARE L’ABBANDONI DI RIFIUTI NELLE PERIFERIE E NELLE CAMPAGNE FOGGIANE

Il rispetto della natura e la tutela della salute umana al centro dell’azione di Forza Italia che si sta muovendo su ogni livello istituzionale a partire dal Comune di Foggia dove i consiglieri Di Mauro e Rignanese stanno seguendo da vicino l’iter per l’istituzione della Consulta per l’ambiente che dovrebbe essere estesa come concetto alla salute umana, augurandosi che venga adottato lo stesso provvedimento in Provincia. Forza Italia spinge anche per l’istituzione di un registro comunale ed uno provinciale per i siti inquinati.

“Percepiamo lentezza amministrativa e politica paragonabile quasi ad un immobilismo di fronte alla problematica dell’inquinamento delle nostre periferie e delle zone agricole oggetto di sversamento di rifiuti anche pericolosi da parte di soggetti che potremmo definirli delinquenti alla pari di chi commette un omicidio”, sottolineano Raffaele Di Mauro e Pasquale Rignanese.

L’azione delle forze dell’ordine e della magistratura su questo fronte ha dato risultati importanti, ma non basta.

“E’ necessario mettere nelle condizioni gli inquirenti ad operare con più mezzi, ecco perché auguriamo maggiori investimenti di risorse per inserire più foto-trappole ed altri mezzi tecnologici per monitorare, ad esempio, con i droni le aree più a rischio”, continuano i due consiglieri comunali.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, componente della Commissione Ambiente e dello Studio delle Mafie in Puglia.

“La Regione deve essere più reattiva, più partecipe in azioni dirette ad aiutare i comuni ma, soprattutto, i privati, gli agricoltori, mettendo a disposizione risorse sia per la prevenzione che per la rimozione di rifiuti. Solleciterò ancora la Commissione Ambiente affinché venga stimolato il Governo Regionale”, conclude Dell’Erba.