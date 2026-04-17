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Richiedenti asilo a Manfredonia: “Il sindaco si rivolge alla città parlando di attacchi gratuiti, ma siamo ancora in attesa di sapere”

RICHIEDENTI ASILO A MANFREDONIA. IL SINDACO SI RIVOLGE ALLA CITTA’, PARLANDO DI ATTACCHI GRATUITI, ARTICOLI OFFENSIVI E INGRATI

In una sorta di cortocircuito comunicativo e funzionale, il sindaco esprime solidarieta al vescovo, che, prima, si era schierato con lui. Sempre a proposito della questione, che sta destando vivissima preoccupazione tra i concittadini: i richiedenti asilo, presenti a Manfredonia.

In un contesto davvero maturo democraticamente, le autorità politiche ed ecclesiastiche, dopo aver ascoltato attentamente ed effettivamente le richieste ed esigenze della COMUNITÀ, si esprimono ed agiscono conseguentemente, in maniera trasparente, oggettiva e misurata.

I “buoni cristiani ed onesti cittadini”, che abitano questa terra, sono ancora in attesa di sapere e conoscere. QUATTRO consigliere comunali aspettano dal sindaco la documentazione del caso e la convocazione del consiglio comunale dal presidente dell’assise, per permettere a Manfredonia di CAPIRE una vicenda, che riguarda TUTTI e non POCHI.

I consiglieri comunali:

Fabio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Galli

Liliana Rinaldi