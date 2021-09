Ricerca comparse per la MG Film

RICERCA COMPARSE

Si informa che la MG FILM ricerca comparse per un importante progetto cinematografico per la regia di Giulio Base. 📽🎥📹

Gli aspiranti figuranti, di età compresa tra i 6 e 70 anni, verranno retribuiti come da CCNL generici/figurazioni speciali cinematografici.

Il casting è aperto a chiunque.👧👦👨👩‍🦱👩‍🦳👩‍🦲

Per la zona del Gargano le riprese si terranno da fine settembre ad inizio ottobre 2021, mentre i provini sono previsti nei giorni Venerdì 10, Sabato 11, Venerdì 17 e Sabato 18 settembre 2021, dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 c/o l’Hotel Alba del Gargano (Corso Matino, 102 – Mattinata).

Per poter partecipare è necessario portare con sé un’unica fotocopia contenente:

🔹documento identità fronte/retro in corso di validità;

🔹codice fiscale e/o tessera sanitaria fronte/retro in corso di validità;

🔹numero del proprio codice IBAN personale.🔗📒📇

Per i cittadini non italiani è necessario allegare fotocopia del permesso di soggiorno e in corso di validità.

Al fine di effettuare il pagamento la documentazione presentata in copia dovrà essere leggibile.

N.B.: Nel rispetto della sicurezza ed in attuazione del protocollo covid ricordiamo a tutti l’utilizzo della mascherina.

per informazioni: databasepuglia@gmail.com e casting.mgfilm@gmail.com 📧