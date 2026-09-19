Riccardo Scamarcio, chi è Emily: la figlia nata dalla relazione con Angharad Wood e il rapporto speciale con il padre

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La vita privata di Riccardo Scamarcio è sempre stata avvolta da grande riservatezza, ma un capitolo l’attore lo ha scelto di condividere con il pubblico: quello dedicato alla figlia Emily, nata nel 2020 dalla relazione con Angharad Wood. Una bambina che ha cambiato profondamente il suo modo di vedere il mondo e che oggi rappresenta il centro della sua vita. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Emily? Chi è la madre Angharad Wood? E com’è davvero il rapporto tra Riccardo Scamarcio e la sua bambina?

Chi è Emily: età, passioni e un legame che somiglia a un ritorno all’infanzia

Emily è l’unica figlia di Riccardo Scamarcio, nata nel 2020 e oggi una bambina di sei anni. È vivace, curiosa, molto legata al padre e già appassionata di cinema. Scamarcio racconta spesso che Emily è capace di sorprenderlo, di consolarlo e di riportarlo indietro nel tempo, facendogli rivivere gesti e ricordi della sua infanzia.

La bambina ha già vissuto esperienze speciali accanto al padre: è stata più volte sui set cinematografici, compreso quello del film con Johnny Depp, che è diventato il suo idolo dopo averlo visto in La fabbrica di cioccolato. Scamarcio scherza sul fatto che Depp sia “il miglior amico” di sua figlia, un legame nato spontaneamente durante le giornate di lavoro.

Emily ama anche i film del padre: quando li guarda, si incanta. Un rapporto fatto di ammirazione reciproca, che l’attore descrive come una delle gioie più grandi della sua vita.

Chi è la madre: Angharad Wood, produttrice britannica e ex moglie dell’attore

La madre di Emily è Angharad Wood, produttrice cinematografica britannica e fondatrice della società di management One of Us. Scamarcio e Wood si erano sposati in gran segreto prima della nascita della bambina, ma la loro relazione è oggi conclusa.

Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno e collaborativo per il bene di Emily. La bambina cresce circondata da un ambiente familiare stabile, diviso tra Italia e Regno Unito, e con due genitori che, pur seguendo strade diverse, condividono la volontà di offrirle una vita equilibrata e ricca di stimoli.

Angharad Wood è una figura riservata, lontana dai riflettori, ma molto presente nella quotidianità della figlia. La sua carriera nel mondo del cinema ha probabilmente contribuito a trasmettere a Emily la passione per l’arte e per le storie raccontate sul grande schermo.

Il rapporto tra Riccardo Scamarcio ed Emily: “L’ho desiderata tanto”

Riccardo Scamarcio non ha mai nascosto quanto la paternità abbia rappresentato un sogno coltivato fin da giovane. Ha raccontato più volte di aver desiderato diventare padre già a vent’anni, immaginando una famiglia numerosa. Emily è arrivata in un momento importante della sua vita, ed è stata accolta con un amore totale.

Per l’attore, la bambina è un ponte con il passato: attraverso lei rivive gesti, emozioni e ricordi della sua infanzia. “I figli ti permettono di tornare un po’ bambini”, ha detto in più occasioni, spiegando come Emily gli abbia riacceso memorie che credeva sopite.

Il loro rapporto è quotidiano, intenso, fatto di avventure, discorsi e momenti condivisi. Scamarcio non esclude di avere altri figli in futuro: il desiderio di una famiglia più grande è ancora presente, e la possibilità di dare a Emily un fratellino o una sorellina resta un pensiero che l’attore non ha mai abbandonato.