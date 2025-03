[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riccardo Fatone il pendolino dell’under 17 del Manfredonia Calcio

Sta facendosi notare macinando chilometri su chilometri sulla fascia destra del terreno di gioco ed a suon di goal, Riccardo Fatone, terzino under 17 del settore giovanile del Manfredonia Calcio.

Giocatore fisicamente strutturato, elegante, con piedi buoni e visione di gioco rappresenta una dei punti di forza dell’organico allenato da Mr Vittorio Telera che a suon di sta deliziando il caloroso pubblico di Manfredonia e dintorni.

Ben 12 le reti segnate in 16 partite che inevitabilmente hanno acceso i riflettori sul giovanissimo talento sipontino. La squadra nella quale milita è un composta da tanti giocatori talentuosi le cui qualità vengono, partita dopo partita, amplificate dalla grande compattezza del gruppo: della serie tutti per uno ed uno per tutti.

Sbocciano fuori, questo lo slogan della società ad inizio stagione e Riccardo rappresenta come appunto diversi altri, una bella promessa calcistica sperando che presto possa approdare esprimere le sue qualità nel panorama calcistico nazionale.

Antonio Castriotta