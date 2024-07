Riaprono le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane

Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro delle imprese storiche per valorizzare le imprese che hanno già compiuto 100 anni nel 2023 o li compiranno nel 2024.

Il Registro nazionale delle imprese storiche è stato istituito nel 2011 per premiare le imprese che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. Ad oggi sono oltre 2.600 le imprese italiane, documentate nel Registro, che possono fregiarsi di un’attività secolare e dello speciale marchio “Impresa storica d’Italia”.

L’iscrizione al Registro è volontaria e gratuita ed è possibile per tutte le imprese, di qualsiasi settore economico e forma giuridica, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni.

Ai fini della valutazione della storicità non si terrà conto degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, al mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, alle modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2024 per le imprese già centenarie al 31 dicembre 2023 e a seguire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024.

Per il Presidente Di Carlo “le imprese storiche sono il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare impresa; con la loro esperienza e con il saper fare hanno contribuito alla crescita economica e sociale del Paese e adesso hanno la possibilità di ottenere questo prestigioso riconoscimento. Le imprese di Capitanata non sono da meno e dal primo dopoguerra ad oggi sono state il volano per la ripresa economica del territorio provinciale. Attività, sapienze, esperienze tramandate di padre in figlio, che a distanza di 100 anni sono ancora il cuore pulsante dell’imprenditoria nazionale”

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Sviluppo imprese e competitività del territorio:

segreteria.generale@fg.camcom.it