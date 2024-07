RFI annuncia l’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione della ferma AV Foggia Cervaro

Emiliano: “Ottima notizia ma si deve fare in modo che la fermata presto diventi stazione”

Oggi RFI ha comunicato l’aggiudicazione della gara d’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata AV Foggia Cervaro per un investimento complessivo di circa 47,2 milioni di euro e ultimazione dei lavori prevista entro il 2026. Un intervento corposo che oltre alla realizzazione di banchine laterali ai due binari, dotate di pensiline, di un fabbricato viaggiatori e di un sottopasso ciclopedonale, prevede una nuova viabilità di progetto, che si collegherà al tessuto viario esistente, e un parcheggio di interscambio ferro–gomma.

“Mettiamo un importante tassello nel collegamento della Puglia all’alta velocità e quindi alla dorsale tirrenica d’Italia e a città come Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino – ha detto il presidente Michele Emiliano -. Auspichiamo però che quella che oggi stiamo chiamando ‘fermata’ presto diventi ‘stazione’, perché sarà luogo di passaggio e accoglienza di numerosissimi viaggiatori che dovranno trovare in questo luogo tutti i comfort e la sicurezza propri di una grande stazione.”

“La fermata AV Foggia Cervaro è un importante primo passo verso il potenziamento della presenza dell’alta velocità in Puglia e realizza anche una visione di intermodalità nel trasporto urbano ed extraurbano per il quale tanto stiamo lavorando – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti Debora Ciliento -. Con i miei uffici non mancheremo di lavorare con il Comune di Foggia, con Trenitalia e RFI per rendere funzionale e accessibile questa nuova fermata che dovrà necessariamente diventare stazione.”

“È una svolta di grande rilievo che, come tutte le grandi novità, merita di essere approfondita per le sue molteplici ricadute: saremo vicini al Comune di Foggia per verificare come gli impatti sul capoluogo e sulla provincia potranno spingere risposte positive in termini di rigenerazione di parti della città, della stessa stazione centrale e in generale per la mobilità sostenibile che deve integrarsi con l’alta capacità e alta velocità ferroviaria”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.