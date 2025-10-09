[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Repubblica Bari: “Il nuovo Lamine Yamal nella Serie D pugliese?”



Il nuovo Lamine Yamal, giovanissimo fenomeno del Barcellona, gioca in Italia e precisamente nella Serie D pugliese a Nardò.

Ndiaga Sall è già idolo dei tifosi neretini.

“Questo ragazzo è del 2009 – spiega Criscitiello in un video di Tik Tok presto diventato virale – e gioca con i grandi facendo la differenza. Con i pari età, invece, non c’è proprio partita”.

Il giornalista sportivo spiega la situazione dell’atleta che non ha i genitori perché proviene dal Senegal ed ha lo status di rifugiato politico. Sall arriva in Puglia e inizia a giocare da ragazzino nelle serie minori, precisamente a Otranto dove il presidente e lo staff lo protegge come un figlio. Ben presto, però, finisce nel mirino della Juventus.

Così, dopo l’esperienza torinese torna a Otranto dove i top club di mezza Europa si interessano a lui ma nessun procuratore tra Atalanta, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Marsiglia e Milan riesce a dipanare la matassa ed a prenderlo in squadra.

E qui si verifica il colpo di scena. “Interviene Pantaleo Corvino ed è la svolta – continua Criscitiello – perché il ragazzo, classe 2009, può entrare nell’orbita del Lecce”. L’abile procuratore di Vernole riesce in questo modo, secondo la ricostruzione, a mettere sotto contratto il ragazzo facendolo giocare (e lì resterà per tre anni) a Nardò, in Serie D, dove sta già diventando il beniamino dei tifosi.