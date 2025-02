[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Replica della Gradinata Est Manfredonia: “Volere è potere”

Rispondiamo ai signori della “Società Manfredonia Miramare” passando per la Società del “Manfredonia Calcio 1932”

Dopo questa nostra risposta chiediamo gentilmente di “FARE SILENZIO” e di RISPETTARE la memoria di chi non è più tra NOI.

Grazie Anticipatamente.

Oltre la simpatica foto di uno dei cartoni animati preferiti dalla Gradinata Est pubblichiamo e invitiamo TUTTI, a leggere attentamente le date , dimostrazione che quando si vuole “VOLERE E’ POTERE”!

Aspettavamo con trepidazione la replica al nostro comunicato ufficiale da parte della “Società Manfredonia Miramare”.

Saremo brevi perchè, a differenza vostra, preferiamo investire il tempo a dispozione in iniziative finalizzate alla crescita del nostro movimento, alla valorizzazione dell’aggregazione e ad inculcare nei più giovani la passione per i nostri colori.

* Almeno per educazione e rispetto, una società “seria” come la vostra avrebbe dovuto quantomeno rispondere alla P.E.C. ricevuta.

* In altre circostanze le autorizzazioni ci sono state concesse in maniera molto serena anche poche ore prima dello svolgimento delle nostre iniziative.

Ovviamente tutto questo è documentato. Dobbiamo forse spingerci a pubblicare le prove di quanto da noi asserito?

In altri momenti, quando la tifoseria organizzata vi applaudiva e non contestava, questo “RISPETTO DELLE REGOLE” non era mai stato evidenziato.

Speravamo di ricevere il giusto trattamento anche questa volta, visto che la tematica in questione era incentrata sul ricordo di persona scomparsa, a cui è intitolato il settore CURVA SUD dello STADIO MIRAMARE. E questo per voi rappresenta un’aggravante.

Bastava semplicemente un pizzico di UMANITÀ, cosa a voi SCONOSCIUTA!

* E’ giusto che tutta la città sappia che i ragazzi della “SCUOLA CALCIO”, nella giornata di Sabato 8 Febbraio, non sono stati presenti ai nostri “LABORATORI PER BAMBINI” perché la SOCIETÀ del MANFREDONIA CALCIO 1932 non ha ritenuto possibile la loro presenza, solo ed esclusivamente per RIPICCA nei NOSTRI CONFRONTI, a causa della CONTESTAZIONE in atto da qualche settimana, contestazione espressa con toni e modi civili.

Dopo aver ricevuto un NO categorico, abbiamo cercato anche di mediare, evidenziando come i bambini della scuola calcio nulla avessero a che fare con la nostra protesta in ambito sportivo, ma qualcuno ha preferito tirare dritto per la propria strada, senza recedere da una decisione scellerata.

Concludiamo ribandendo che quel giorno sarebbe bastato mostrare, da parte dei gestori dello stadio e della società calcistica, buon senso, rispetto e umanità, per evitare questo squallido teatrino.

Siete ossessionati dalla politica; ogni volta che manifestiamo dissenso nei vostri confronti ci accusate di essere pilotati.

La POLITICA nel CALCIO non l’abbiamo fatta entrare NOI.

Tutta la città è consapevole che gli Ultras del Manfredonia sono LIBERI e soprattutto parlano LIBERAMENTE. Vista la gente della quale vi circondate, capiamo che a tali atteggiamenti non siete abituati.

Detto questo, non ci rimangiamo una sola parola di quanto comunicato in precedenza, pertanto rimarchiamo che domenica NON SAREMO PRESENTI al MIRAMARE!

Fieri ed Orgogliosi della Nostra scelta.

GRADINATA EST MANFREDONIA