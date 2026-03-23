Politica Capitanata
Referendum, in provincia di Foggia vince il No con il 55,42%
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Referendum, in provincia di Foggia vince il No con il 55,42%
123.996 elettori in provincia di Foggia hanno detto No alla Riforma sulla Giustizia, ovvero il 55,42% degli elettori contro i 99.732 che hanno detto Sì (il 44,58%).
A Foggia, città capoluogo, stravince il No (60,20%) che invece arranca a Cerignola (51,07%), Vieste (50,21%) e Mattinata (50,10%).
Il sì ha vinto a Carpino, San Nicandro Garganico, Ischitella, Lesina, Orta Nova, Isole Tremiti, Rodi Garganico, Torremaggiore, Vico del Gargano e Zapponeta, tra i comuni più rappresentativi.