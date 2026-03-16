Referendum giustizia 2026, si vota il 22-23 marzo: è senza quorum, cosa sapere per votare

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Il Referendum Giustizia 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per i cittadini italiani negli ultimi anni. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i seggi saranno aperti per permettere a tutti di esprimere il proprio voto. Domenica 22 marzo gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, mentre lunedì 23 marzo i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15, con lo spoglio delle schede previsto subito dopo la chiusura delle urne.

A differenza dei tradizionali referendum abrogativi, questa consultazione è di tipo confermativo: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza, eliminando quindi il criterio del quorum. Ogni cittadino avente diritto potrà così incidere direttamente sul futuro della giustizia italiana.

Cos’è la Riforma Nordio

Al centro del referendum c’è la cosiddetta Riforma Nordio, approvata dal Parlamento e ora sottoposta al giudizio diretto dei cittadini. La riforma propone modifiche significative alla Costituzione, in particolare sulla struttura della magistratura e sull’organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Attualmente, un magistrato può iniziare come pubblico ministero e successivamente diventare giudice, oppure viceversa, consentendo un percorso unico che unisce funzioni accusatorie e giurisdizionali. La riforma separa queste due carriere fin dall’inizio, impedendo qualsiasi passaggio tra il ruolo di chi accusa e quello di chi giudica.

Oltre alla separazione delle carriere, la riforma introduce un’Alta Corte Disciplinare, organismo indipendente incaricato di giudicare eventuali errori o illeciti dei magistrati. Il CSM, attualmente unico, verrebbe diviso in due organi distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Alcuni membri di questi nuovi organi sarebbero selezionati tramite sorteggio, anziché attraverso elezione diretta, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’influenza delle correnti interne e della politica nella gestione della magistratura.

Le ragioni del Sì

Votare Sì significa confermare la riforma Nordio. I sostenitori del Sì sostengono che la separazione netta tra giudici e pubblici ministeri rafforzerà l’imparzialità della magistratura, assicurando che chi giudica non abbia mai avuto un ruolo nell’accusa. Secondo chi promuove il Sì, la creazione di una Corte Disciplinare indipendente permetterebbe di sanzionare eventuali abusi o errori dei magistrati con maggiore efficacia, senza interferenze interne.

La divisione del CSM in due organi separati e la selezione tramite sorteggio sono presentate come strumenti per limitare il potere delle correnti interne, considerate responsabili di pressioni politiche e conflitti di interesse all’interno della magistratura. I sostenitori del Sì ritengono che queste misure possano garantire una maggiore terzietà del giudice, rendendo più credibile e trasparente l’azione giudiziaria agli occhi dei cittadini. Inoltre, il Sì viene visto come un modo per rendere la giustizia più efficiente e responsabile, affrontando criticità legate al controllo interno dei magistrati.

Le ragioni del No

Chi vota No respinge la riforma e propone di mantenere l’attuale assetto costituzionale. I principali argomenti dei sostenitori del No riguardano l’indipendenza dei pubblici ministeri, che secondo loro potrebbe essere compromessa dalla separazione delle carriere. Infatti, il pubblico ministero, figura chiave nell’accusa, potrebbe diventare più vulnerabile alle pressioni del potere politico senza la possibilità di percorrere la carriera del giudice.

Critici del No evidenziano inoltre come la selezione tramite sorteggio dei membri del CSM possa ridurre l’autonomia dei magistrati nella gestione della propria categoria, introducendo un sistema sperimentale che non trova riscontri in altri ordinamenti democratici. La nuova Corte Disciplinare, secondo il No, non risolve i veri problemi della giustizia italiana, come la lentezza dei processi e le inefficienze amministrative, rischiando di spostare l’attenzione su questioni procedurali più che sostanziali. Infine, molti giuristi sottolineano che la riforma potrebbe creare nuove gerarchie e conflitti interni, invece di rafforzare l’indipendenza della magistratura come promesso dai sostenitori del Sì.

Conseguenze pratiche del voto

Un voto favorevole alla riforma comporterebbe l’adozione immediata delle modifiche costituzionali proposte, con la separazione delle carriere e l’istituzione della nuova Corte Disciplinare, mentre un voto contrario lascerebbe invariato l’attuale sistema. Indipendentemente dal risultato, il referendum rappresenta un’occasione per i cittadini di incidere sul funzionamento del sistema giudiziario, toccando temi di imparzialità, trasparenza e responsabilità dei magistrati.

Come votare

Per esprimere un voto informato è fondamentale conoscere i testi ufficiali della riforma e valutare le ragioni di chi sostiene Sì e chi sostiene No. È utile riflettere su questioni concrete come la durata dei processi, l’indipendenza dei magistrati, la gestione interna del CSM e la trasparenza del sistema giudiziario. In questo referendum, a differenza di altri, ogni voto conta, perché non esiste un quorum di partecipazione. La decisione degli elettori determinerà direttamente l’assetto futuro della giustizia in Italia, con impatti immediati sul ruolo dei magistrati e sull’organizzazione interna dei tribunali.

Documenti necessari per il voto

Per votare correttamente, assicurati di portare con te: