Politica Manfredonia

Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a Manfredonia

Comunicato Stampa17 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a Manfredonia

C’È CHI DICE SÌ

REFERENDUM GIUSTIZIA

SALUTI:

  • PAOLO DELL’ERBA
    • CONSIGLIERE REGIONALE

INTRODUCE:

  • ON. GIANDIEGO GATTA

INTERVERRANNO:

  • RAFFAELE DI MAURO
    • RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ORGANIZZAZIONI FI
  • ON. DAVIDE BELLOMO
    • COMPONENTE COMM. GIUSTIZIA
  • ON. GIORGIO LOVECCHIO
    • DEPUTATO FORZA ITALIA
  • CARLO DERCOLE
    • RESPONSABILE PROVINCIALE SÌ
  • ON. MAURO D’ATTIS
    • SEGRETARIO REGIONALE FI

DETTAGLI EVENTO

  • DATA: 17 MARZO 2026
  • ORA: 19.00
  • LUOGO: MANFREDONIA, CORSO MANFREDI, 279
Comunicato Stampa17 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©