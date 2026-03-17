Politica Manfredonia
Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a Manfredonia
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Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a Manfredonia
C’È CHI DICE SÌ
REFERENDUM GIUSTIZIA
SALUTI:
- PAOLO DELL’ERBA
- CONSIGLIERE REGIONALE
INTRODUCE:
- ON. GIANDIEGO GATTA
INTERVERRANNO:
- RAFFAELE DI MAURO
- RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ORGANIZZAZIONI FI
- ON. DAVIDE BELLOMO
- COMPONENTE COMM. GIUSTIZIA
- ON. GIORGIO LOVECCHIO
- DEPUTATO FORZA ITALIA
- CARLO DERCOLE
- RESPONSABILE PROVINCIALE SÌ
- ON. MAURO D’ATTIS
- SEGRETARIO REGIONALE FI
DETTAGLI EVENTO
- DATA: 17 MARZO 2026
- ORA: 19.00
- LUOGO: MANFREDONIA, CORSO MANFREDI, 279