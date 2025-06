Reazione a Catena, battono i supercampioni e trovano l’ultima parola: quanto hanno vinto le Trerapiste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambio al vertice a Reazione a Catena. Dopo due settimane da campioni, il 22 giugno 2025 è calato il sipario sui Tiri Liberi. Sabrina, Fabio e Luca si sono congedati dal programma, portandosi a casa poco più di 160 mila euro in gettoni d’oro. A far crollare il loro lungo dominio sono state tre ragazze romane: le Trerapiste. Quest’ultime, non solo hanno battuto i supercampioni ma sono persino riuscite a trovare l’ultima parola, vincendo il loro primo bottino.

Reazione a Catena, puntata del 22 giugno 2025: le Trerapiste ‘sconfiggono’ i Tiri Liberi

È finita per i Tiri Liberi. L’avventura a Reazione a Catena di Sabrina, Luca e Fabio è terminata a causa di una sfortunata Intesa Vincente che li ha visti sbagliare parecchie definizioni. Dopo una serie di alti e bassi, al trio di Codroipo (Udine) non sono bastate le 3 parole a difendere il loro titolo, perché le Trerapiste sono state brave a trovare 8 terminologie.

Il trio composto da Francesca D, Francesca e Virginia, viene da Roma e sono tre terapiste. Ed è proprio per questo motivo che hanno optato per il soprannome di ‘Trerapiste’. Francesca D. e Virginia sono entrambe logopediste, invece Francesca è una terapista della Neuropsicomotricità.

L’Ultima Parola e il montepremi vinto dalle nuove campionesse di Reazione a Catena

Le Trerapiste sono partite da un montepremi poco consistente, pari a 89.000 euro, e sono arrivate all’Ultima Parola con 11.125 euro. Questa cifra è stata dimezzata un’altra volta per comprare il Terzo Elemento. La parola che le ragazze hanno infilato tra ‘Tocco’ e ‘Comando’ era ‘Controllo’. Vinti 5.563 euro. Riusciranno a superare i numeri conquistati dai precedenti campioni? Intanto, sui social c’è chi è contento di questo cambiamento e chi, al contrario, è parecchio dispiaciuto per il destino dei Tiri Liberi.