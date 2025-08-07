Reazione a Catena, vittoria legata per i Giramondo: quanto hanno intascato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fortuna ha fatto capolino nella puntata di Reazione a Catena del 7 agosto 2025, premiando i nuovi campioni del momento. Dopo aver eliminato i Vota Antonio, i Giramondo hanno deciso di riscattare l’amaro finale della precedente Ultima Parola. Questa volta hanno affrontato una famiglia molto simpatica: le Ritornelle. Scopriamo cosa è accaduto e a quanto ammonta la vincita ottenuta in puntata.

Reazione a Catena, puntata 7 agosto 2025: le Ritornelle provano a eliminare i Giramondo

Le Ritornelle, trio composto da mamma Maria e le figlie Beatrice e Ludovica, condivide la passione per la musica. In macchina sono solite cantare a squarciagola le canzoni. Ludovica, la capitana, è una musicista che suona il violino. Beatrice suona la chitarra, mentre Maria è un’insegnante di francese. Quest’ultima, nel corso dell’Intesa Vincente, ha avuto a che fare con la figlia in merito a una famosa opera di Boccaccio.

Tutto è iniziato quando le due concorrenti dovevano far sì che l’altra ragazza riuscisse a indovinare la parola “Boccaccio”. “Quale – Scrisse – Decamerone – Passo”. E menomale che la sorella ha passato! La giovane Beatrice non sapeva cosa rispondere, in quanto non le veniva nulla in mente. La madre, che è un’insegnante, è parsa piuttosto contrariata.

Ecco quanto hanno vinto i Giramondo per la prima volta

Purtroppo, per le Ritornelle, il percorso a Reazione a Catena non è andato a buon fine. I Giramondo sono riusciti a riconfermarsi campioni, arrivando alla fase clou della trasmissione con un totale di 116.000 euro. Di questa cifra ne sono rimasti solamente 7.250 euro. Una volta acquistato il Terzo Elemento, per dimezzare il rischio di perdere, il trio si è ritrovato con la possibilità di vincere 3.625 euro in gettoni d’oro. E ce l’hanno fatta a trionfare, perché hanno collegato “Dito” e “Assicurata” alla parola vincente, che era “Legata”. La gioia si è subito manifestata sul volto dei campioni, che torneranno il giorno dopo con l’auspicio di fare il bis.