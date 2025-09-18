Reazione a Catena, vincono tanto i Pane e Miele: la gaffe su Michelangelo e il curioso aggettivo su Gattuso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’altra vincita è stata celebrata nella puntata del 18 settembre di Reazione a catena, che andrà in onda ancora per poche settimane prima di passare il testimone a L’Eredità (Qui per scoprire quando finisce il programma con Pino Insegno). Questa volta, però, la fortuna ha strizzato l’occhio a una nuova squadra chiamata “Pane e Miele”, il cui nome deriva da un curioso aneddoto che la riguarda. Durante la puntata non sono mancati momenti esilaranti, tra cui una gaffe artistica durante il gioco de L’Intesa Vincente e il curioso aggettivo che un concorrente ha affibbiato a Rino Gattuso.

Reazione a Catena, sfida fra le Luminarie e i Pane e Miele nella puntata del 18 settembre 2025

A Reazione a catena è andata in scena una sfida molto avvincente tra le “Luminarie” e le new entry “Pane e Miele”. Questi ultimi sono una famiglia composta da papà Filippo e dai figli Nora e Simone. Provenienti da Rieti, hanno spiegato l’origine del loro soprannome: “Dopo cena, puntualmente ogni sera, nostro padre si preparava un panino con ricotta e miele sempre alla stessa ora”, ha raccontato la capitana della squadra, suscitando simpatia in Pino Insegno.

La gaffe su Michelangelo e l’aggettivo curioso su Gattuso

Dalle Parole Mancanti all’Intesa Vincente, il tempo è volato. La prima squadra a testare la propria affinità è stata proprio la famiglia di Rieti. Tra le costruzioni più divertenti c’è stata quella dedicata a Rino Gattuso: “Cos’è – Allenatore – Attuale – Milan – Nazionale – Arrabbiato”. L’aggettivo di “arrabbiato” ha scatenato le risate del pubblico spettatore e del conduttore.

I “Pane e Miele” hanno indovinato otto parole, mentre le ormai ex campionesse si sono fermate a sei. Memorabile anche la gaffe di una concorrente che, davanti agli indizi “Chi – Buonarroti – Pittore – Nome”, ha risposto sorprendentemente “Filippo”. “Non so chi sia Filippo Buonarroti, forse un parente stretto”, ha scherzato Pino Insegno, mentre la ragazza chiedeva chiarimenti. Solo dopo Ester ha capito che si trattava di Michelangelo, spiegando che a Pisa esiste un liceo intitolato proprio a “Filippo Buonarroti”.

Quanto hanno vinto i nuovi campioni: cifra alta

Con 92 mila euro di montepremi accumulato nei giochi precedenti, i “Pane e Miele” sono arrivati alla loro prima Ultima Catena. Nora, Simone e Filippo hanno dimezzato soltanto una volta. All’ultimo gioco, quello dell’Ultima Parola, hanno acquistato il Terzo Elemento e sono riusciti a vincere 23.000 euro in gettoni d’oro grazie alla parola “Calcolo”, che si legava perfettamente a “Estrazione” e “Considero”.