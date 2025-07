Reazione a catena, un’altra piccola vincita per le Trerapiste, ma i fan storcono il naso: ‘2 spicci’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la modesta vincita avvenuta 24 ore prima, le Trerapiste ne hanno messa a segno un’altra. Nonostante siano state capaci a resistere per molti giorni a Reazione a Catena, in realtà non tutti i fan della trasmissione sono entusiasti di queste terapiste romane. Sui social, infatti, c’è chi le trova simpatiche ma c’è soprattutto chi contesta il loro essere disastrose nel gioco finale. Ma vediamo cosa è accaduto nella puntata del 4 luglio 2025.

Reazione a Catena, puntata del 4 luglio 2025: le Trerapiste non si fermano neanche davanti ai ‘Sinistri’

I Sinistri sono un trio di mancini, composto da Danilo, Francesco e Anna. Vengono da Cerignola, nella provincia di Foggia (in Puglia).

All’Intesa Vincente non è accaduto niente di eclatante. I pugliesi non sono stati abbastanza capaci a trovare più parole possibili, chiudendo questa loro avventura a Reazione a Catena con solamente una terminologia. Per le campionesse è stato talmente facile riconfermarsi all’interno del game show di mamma Rai, chiudendo la gara con otto parole.

Quanto hanno vinto stasera le campionesse

E così, per la tredicesima volta, le Trerapiste hanno passato il turno. All’Ultima Catena, le ragazze originarie di Roma avevano un compito soltanto: evitare di ‘sbriciolare’ troppo il montepremi iniziale di 109.000 euro. Neanche stavolta sono riuscite nell’impresa, per così dire. All’Ultima Parola, dopo aver comprato anche il Terzo Elemento, Francesca e le sue compagne si sono ritrovate dinanzia alla modesta possibilità di vincere 1.704 euro in gettoni d’oro. In quest’ultimo gioco, però, sono molto brave. Infatti, sono riuscite a scovare un collegamento fra ‘Regola’ e ‘Sposa’: ‘Condotta’.

Critiche dal web sulle Trerapiste: ‘vincono con 2 spicci’

A questo punto si può dire ‘condotta impeccabile’, se non fosse per le critiche che si annoverano sui social. Gran parte dei fan di Reazione a Catena non le reputano brave.

‘Non si reggono’, ‘Scarse’, ‘E anche stasera era più brava l’altra squadra. Arrivano sempre in finale per miracolo’, ‘Non sono brave non riescono a dare delle spiegazioni concrete. Son finiti i tempi di quelli bravi veramente’, ‘L’ultimo gioco non indovinano niente… sempre i jolly… domande semplici… e soluzioni semplici… malgrado questo vincono con 2 spicci!! Con l’Intesa vincono… sono simpatiche… tutto li!!’ Questi sono soltanto alcuni dei commenti negativi sul conto delle Trerapiste: riusciranno a vincere una cifra più corposa?