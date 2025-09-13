Reazione a Catena, trionfo bis per i Doppia Coppia che vincono col risvolto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua senza sosta il cammino dei nuovi campioni di Reazione a Catena, i Doppia Coppia. Dopo l’entusiasmante debutto, coronato con una vittoria da 29 mila euro, i tre ragazzi di Reggio Emilia hanno saputo confermarsi all’interno del game show di Rai 1 e portare a casa un secondo trionfo. Prima di arrivare alla festa finale, però, i campioni hanno dovuto vedersela con gli sfidanti di turno, i Saracini, trio aretino composto da Pierangelo, Gabriele e Stefano. Il loro nome è un chiaro riferimento alla celebre Giostra del Saracino, manifestazione storica che caratterizza la città di Arezzo.

Reazione a Catena, la puntata del 13 settembre 2025: i Doppia Coppia e la curiosa definizione su Tarzan

Nella fase dell’Intesa Vincente, il pubblico ha assistito a un momento davvero brillante. I Doppia Coppia hanno messo in mostra la loro sintonia e la capacità di comunicare in maniera rapida ed efficace, dimostrando ancora una volta di essere un gruppo affiatato. Un episodio in particolare ha strappato un sorriso a tutti: il trio è riuscito a far indovinare la parola “Tarzan” alla loro compagna di squadra grazie a un indizio molto originale, “Chi non è il Sandokan Yanez”. L’inaspettata associazione ha colpito anche il conduttore Pino Insegno, rimasto sorpreso dalla creatività con cui i ragazzi hanno trasformato Sandokan nel “contrario” di Tarzan. Il risultato è stato netto: 12 parole indovinate dai campioni contro le 8 conquistate dagli sfidanti.

Quanto hanno vinto questa volta i campioni di Reazione a Catena

Eliminati i Saracini, per i Doppia Coppia è arrivato il momento della fase decisiva. Partiti da un montepremi di 105.000 euro, i tre amici hanno visto la cifra ridursi progressivamente a causa dei vari dimezzamenti e dell’acquisto del Terzo Elemento, fino a scendere a 1.641 euro. Alla prova dell’Ultima Parola, tra i termini “Piega” e “Riflesso”, hanno oscillato tra “Risvolto” e “Ritorno”. La scelta finale, “Risvolto”, si è rivelata quella vincente. Così, in aggiunta al bottino della puntata precedente, i campioni hanno accumulato complessivamente 30.641 euro in gettoni d’oro.