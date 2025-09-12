Reazione a catena, i Doppia Coppia eliminano le Stefanelle allo spareggio e conquistano una vincita tutt’altro che ‘molle’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Termina senza trionfi il percorso di Ylenia, Debora e Daniela, dette le “Stefanelle”. Le tre ragazze, pochi giorni fa, erano riuscite a far fuori gli Smamma, diventando le campionesse di Reazione a catena. Ma durante la loro breve permanenza nel game show di mamma Rai non hanno vinto neanche una volta. Il 12 settembre sono “cadute” contro gli sfidanti chiamati “Doppia Coppia”.

Chi sono i Doppia Coppia, i nuovi campioni di Reazione a Catena?

A tenere banco nella puntata di Reazione a catena del 12 settembre 2025 sono state due squadre piuttosto preparate: le Stefanelle da una parte e i Doppia Coppia dall’altra. Gli sfidanti, un trio composto da Luca, Serena e Samuele, provengono da Reggio Emilia, precisamente da Novellara. Il loro curioso soprannome deriva dal fatto che Serena e Luca sono gemelli, mentre Samuele è il fidanzato della concorrente.

Le Stefanelle crollano allo spareggio

L’Intesa Vincente non è stata una passeggiata per le Stefanelle che, pur avendo preso otto parole, si sono viste raggiungere dalle new entry. I tre concorrenti di Reggio Emilia non si sono lasciati prendere dall’emozione della prima volta e, in 4 secondi, hanno conquistato la parola dello spareggio. Le ex campionesse, invece, hanno sbagliato definizione, venendo eliminate definitivamente dal programma.

La parola vincente e il montepremi conquistato dai nuovi campioni

Cambio al vertice, dunque, con i Doppia Coppia all’Ultima Catena con un montepremi di partenza pari a 116.000 euro. Questa cifra è stata dimezzata solamente una volta. All’Ultima Parola i ragazzi hanno deciso di comprare il Terzo Elemento, portando il montepremi a 29.000 euro, una cifra di tutto rispetto. Tra “Lento” e “Scatto”, Luca, Serena e Samuele hanno scommesso tutto sulla parola “Molle”. Ed era proprio “Molle” la soluzione dell’Ultima Parola, che ha permesso ai nuovi campioni di conquistare 29.000 euro in gettoni d’oro. Una vittoria che mancava dall’8 settembre. Riusciranno a mettere a segno il secondo trionfo?