Reazione a catena, tornano in gioco degli ex concorrenti, ma non fermano le Uscio e Bottega: quanto hanno vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria di bis a Reazione a catena, soprattutto dopo la recente vittoria conquistata dalle campionesse del momento. Le Uscio e Bottega hanno iniziato a ingranare la marcia, aggiudicandosi un montepremi più sostanzioso rispetto a quello della precedente sfida. Ma prima di arrivare ai festeggiamenti, Sara, Valentina e Martina hanno dovuto affrontare un trio che già aveva partecipato al game show…

Ecco chi sono i tre ex concorrenti che sono tornati in gara

A due anni di distanza dalla loro partecipazione, Antonio, Luca e Donato (si chiamavano Tre di Notte) sono tornati a mettersi in gioco a Reazione a catena. Allora, alla conduzione non c’era Pino Insegno, bensì Marco Liorni, e a sfidarli fu uno dei gruppi più tosti del periodo: i Dai e Dai. Era il 13 agosto 2023 e, in quel giorno, i Dai e Dai misero a segno un loro personale record di stagione, individuando 20 parole all’Intesa Vincente. Infine, sempre a quei tempi, i supercampioni vinsero 35.500 euro, conquistandosi una standing ovation dal pubblico in studio.

La gaffe sulla reggia di Versailles

E con la sete del riscatto, questi tre ragazzi ci hanno riprovato, ma sotto un altro soprannome decisamente originale: ‘i Tre di Giorno’. Purtroppo, per loro, nemmeno questa è stata l’annata giusta per diventare i campioni della nota trasmissione di mamma Rai.

All’Intesa Vincente, Donato e i suoi amici si sono fermati a 4 parole. Hanno persino commesso una gaffe sulla famosa reggia di Versailles. Davanti alla definizione ‘Quale – reggia – francese’, il concorrente ha risposto titubante ‘Marsiglia’. Pino Insegno ha provato a fargli capire quale fosse la parola corretta, ma non c’è riuscito. ‘Dove c’è il re. Dove stava?’, ha chiesto il conduttore, sentendosi rispondere nuovamente ‘Marsiglia’.

Ecco quanto hanno vinto le campionesse di Reazione a catena

Le Uscio e Bottega, invece, hanno raccolto sette parole, accedendo all’Ultima Catena con 136 mila euro. Questa cifra, all’Ultima Parola, è scesa a 8.500 euro prima e, in seguito all’acquisto del Terzo Elemento, a 4.250 euro. Queste campionesse sono riuscite a infilare la parola vincente tra ‘Garanzia’ e ‘Privata’: Sicurezza. Calcolatrice alla mano, con questa seconda vittoria, le toscane hanno totalizzato 6.813 euro in gettoni d’oro. Faranno anche il tris?