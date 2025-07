Reazione a catena, succede tutto in 1 secondo all’Intesa Vincente: gli Appuntamenti mettono a segno la terza vittoria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è due senza tre! Nel corso della puntata del 7 luglio 2025 di Reazione a Catena, si sono battagliati due gruppi maschili. Da una parte i giovani romani, Biagio, Leonardo e Riccardo, detti ‘gli Appuntamenti’, e dall’altra le new entry soprannominate ‘i 33 Giri’. Da un po’ di tempo a queste parti, ne accadono delle belle durante L’Intesa Vincente. Questa volta, però, è accaduto una sorta di miracolo! Infine, ciliegina sulla torta, il terzo trionfo conquistato dai campioni del momento.

Reazione a catena, puntata 7 luglio 2025: la gaffe sulla Basilicata

Alessio, Matteo e Lorenzo, questi i nomi dei tre giocatori che hanno provato a insidiare il titolo di campioni detenuto dagli ‘Appuntamenti’. Queste new entry, grandi appassionati di musica, vengono dal Piemonte, precisamente da Torino.

All’Intesa Vincente, i 33 Giri sono riusciti a prendere 5 parole, facendo però una gaffe riguardo il capoluogo della Basilicata. Dovendo far trovare il termine ‘Basilicata’ al loro compagno, gli sfidanti hanno formulato piuttosto male la frase: ‘Quale – regione – capitale – Matera’. Il lato positivo è che la parola è stata individuata e il punto assegnato correttamente.

Gli Appuntamenti stupiscono Pino Insegno e fanno un ‘miracolo’

Al turno degli Appuntamenti, la partita sembrava ormai avviata verso lo spareggio, visto che Leonardo e i suoi compagni avevano trovato 5 parole ed era rimasto solo 1 secondo di tempo a loro disposizione. ‘Credo che saremo a un pareggio’, ha detto Pino Insegno. Ma in quel secondo, i campioni sono riusciti a proteggere il loro titolo, riuscendo a trovare quella parola in più che ha portato i 33 Giri a fare rientro a Torino! Insomma, la partita si è decisa in un breve lasso di tempo, stupendo spettatori e conduttore.

Il montepremi conquistato e la parola vincente

Questa volta, Leonardo, Riccardo e Biagio hanno racimolato un bel montepremi: 134 mila euro. All’Ultima Parola, dopo aver deciso di comprare il Terzo Elemento, la cifra finale si è assestata sui 4.188 euro in gettoni d’oro. Tra ‘Giusto’ e ‘Club’, i ragazzi si sono messi d’accordo per ‘Fondato’. Ed era proprio ‘Fondato’, la parola vincente! Tre su tre, per questi promettenti campioni che sono arrivati a raccogliere un montepremi totale di 6.084 euro in gettoni d’oro.