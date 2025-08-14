Reazione a Catena, sconfitta bruciante per i Passatempi che ci vanno piuttosto vicini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vigilia di Ferragosto non ha portato affatto fortuna agli attuali campioni di Reazione a Catena che solo 24 ore prima hanno intascato una ricca vincita. Questa volta, i Passatempo si sono ritrovati a disputare una partita fantastica, in cui sono riusciti a dominare in quasi tutti i giochi. Date le loro prestazioni, ci si aspettava una vittoria con i fiocchi… ma così non è stato. Quella del 14 agosto è da considerarsi una delle sconfitte più amare dell’attuale stagione del game show di mamma Rai. Ma vediamo subito cosa è accaduto!

Reazione a Catena, gli Happy Hour crollano con i Passatempi

A sfidare i Passatempi sono stati gli “Happy Hour”, un trio composto da Patrizia, Alessio e Annamaria. Vengono dalla Liguria, precisamente le due donne da Genova e l’uomo da Savignone. Il loro soprannome deriva da quello della loro chat di gruppo, in cui sono soliti darsi appuntamento per fare gli aperitivi.

Gioco dopo gioco, L’Intesa Vincente ha messo alla prova l’affiatamento delle due squadre, partendo dagli sfidanti liguri. Con solo 4 parole individuate, contro le 12 dei Passatempi, gli Happy Hour sono stati subito eliminati dal programma.

La parola finale e l’amara sconfitta

Questa volta, Bruno e i suoi compagni sono stati abili a racimolare un montepremi pari a 129.000 euro. Questa cifra è stata dimezzate un po’ di volte, sia all’Ultima Catena che all’Ultima Parola, fermandosi ad un ammontare di 8.063 mila euro.

Tra “Pelo” e “Neve”, i ragazzi hanno optato per il termine “Manto”, che sembrava essere quello giusto. Ci sono andati piuttosto vicini al trionfo, però la parola vincente era “Mantello“! Una disfatta bruciante, insomma!