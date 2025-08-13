Reazione a Catena, grande vittoria dei Passatempi: il montepremi a cinque cifre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Passatempi, reduci da un debutto privo di conquiste, sono riusciti a riscattarsi a Reazione a Catena. Nella puntata del 13 agosto 2025 hanno avuto modo di mettere a segno una vincita eccellente, a 5 cifre. Ma prima di arrivare a far festa, i giovani campioni si sono dovuti misurare con tre new entry di Roma.

Reazione a Catena, sfida tra i Passatempi e le Coinquiline

Bruno, Andrea e Leonardo sono arrivati alla loro seconda serata a Reazione a Catena con l’intenzione di fare meglio rispetto a 24 ore prima. A sfidarli sono state le Coinquiline, trio tutto al femminile composto da Agnese, Virginia e Sofia. Come è intuibile dal loro soprannome, vivono insieme a Roma. Siccome sia le ragazze che i ragazzi sono single, Pino Insegno ha provato a far loro da Cupido.

I giochi sono andati avanti senza interruzione, arrivando fino al fatidico momento dell’Intesa Vincente. Le Coinquiline sono riuscite a trovare solamente una parola. Questo traguardo, abbastanza facile da ragguagliare, non ha messo in alcun modo in difficoltà i Passatempi, i quali si sono riconfermati campioni con otto terminologie.

Quanto hanno vinto i Passatempi e con quale parola

All’Ultima Catena, vi erano 92.000 euro da difendere. I ragazzi hanno fatto del loro meglio per non ridurre troppe volte la cifra di partenza e se la sono cavata abbastanza bene. All’Ultima Parola, infatti, sono sopravvissuti 32.500 euro. In seguito all’acquisto del Terzo Elemento, il montepremi finale era di 16.250 euro. Tra “Presa” e “Sorpresa”, Bruno, Andrea e Leonardo si sono affidati alla parola “Colta”, riuscendo così ad ottenere il loro primo trionfo.