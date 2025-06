Reazione a Catena, brutta ‘cicatrice’ per i Tiri Liberi: la disfatta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo giorno di Reazione a Catena. Reduci da una prima puntata emozionante e, soprattutto, vittoriosa, i Tiri Liberi sono tornati al cospetto di Pino Insegno, pronti a difendere il loro titolo di campioni. A sfidare Sabrina, Luca e Fabio sono state le new entry di Ancona: i ‘Donzelletti’. Ne è venuta fuori una partita intensa, condita di ironia, musica, giochi e tantissime risate. A fine gara, in palio c’era una cifra importante!

Reazione a Catena, puntata 9 giugno 2025: Donzelletti sfidano i Tiri Liberi

I Donzelletti vengono da Ancona, la terra di Leopardi. Ed è proprio in onore del celebre poeta e filosofo italiano che questo trio composto da Rosy, Maria Letizia e Massimiliano ha tratto ispirazione per il loro soprannome di squadra. Maria Letizia viene da Osio, mentre Rosy e Massimiliano da Offagna. Per quanto riguardano i campioni detti Tiri Liberi, Pino Insegno ha ricordato al pubblico della loro passione per i rettili. Terminate le presentazioni, il game show è ufficialmente entrato nel mood delle gare.

L’Intesa Vincente è stata piuttosto… avvincente. I primi a testare l’affinità della loro squadra sono stati i Donzelletti. Pur essendo partiti con il piglio giusto, questo trio di Ancona si è perso con il passare dei secondi, chiudendo la partita con 7 parole. I Tiri Liberi, invece, hanno avuto meno tempo a disposizione rispetto agli avversari, ma se la sono cavata piuttosto bene. Per loro, L’Intesa Vincente è terminata con ben 9 parole e il pass per la fase finale dei giochi di Reazione a Catena.

La parola vincente e il grosso montepremi

Con 135 mila euro, i Tiri Liberi hanno affrontato L’Ultima Catena, dimezzando solamente una volta. L’Ultima Parola aveva un valore iniziale di 67.500 euro, ma dopo aver comprato il Terzo Elemento, il montepremi finale era di 33.750 euro. Per vincere questa cifra, il trio ha dovuto trovare la parola in comune tra ‘Ricordo’ e ‘Ombelico’. Rispetto alla precedente puntata, questa volta i Tiri Liberi non sono stati colti dalla giusta ispirazione, provando con ‘Cinture’. La parola giusta, però, era ‘Cicatrice‘. Un vero peccato, ma potranno cercare di rifarsi nella prossima partita.