Reazione a catena, prima eliminano le Trerapiste e poi vincono: la produzione commette un errore con le ex campionesse

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È finita l’era delle Trerapiste. A Reazione a catena sono stati proclamati dei nuovi campioni. Si tratta di un gruppo tutto al maschile, giovanile e, soprattutto, molto abile nel gioco dell’Intesa Vincente. Non solo i nuovi arrivati hanno eliminato le ragazze romane, ma sono persino riusciti a risolvere l’Ultima Parola. Ma il momento più sensazionale si è verificato nel corso dell’Intesa Vincente delle Trerapiste, penalizzate da un errore commesso dalla produzione del game show!

Chi sono gli Appuntamenti

Gli Appuntamenti. Così si chiama la nuova squadra campione della nota trasmissione di mamma Rai. Biagio, Riccardo e Leonardo. Sono amici e vivono a Roma, nello stesso collegio universitario. Solo Riccardo è già laureato in Lettere, mentre Leonardo deve laurearsi in Giurisprudenza e Biagio in Fisica.

La redazione del programma si accorge di un loro errore e toglie molti punti alle ex campionesse

Tanti i momenti memorabili che si sono verificati nel corso di questa puntata di Reazione a catena trasmessa su Rai 1 il 5 luglio 2025. Durante un raddoppio, due membri delle Trerapiste dovevano portare la compagna a trovare la definizione di: ‘Serpente a sonagli’. ‘Quale – animale – sibila – suona’, hanno detto le Trerapiste, ignare di aver infranto il regolamento perché ‘Suona’ e ‘Sonagli’ hanno la stessa radice. Nessuno si è accorto dell’accaduto, nemmeno la redazione, perciò le ragazze si sono viste assegnare i due punti. A un certo punto, quando sono arrivate a raccogliere 8 parole, Pino Insegno ha interrotto il gioco. La produzione si è accorta della svista, correndo subito ai ripari ma ai danni delle Trerapiste. Anziché togliere solamente due parole, gliene hanno tolte 4! ‘Anche noi abbiamo una sorta di VAR e purtroppo bisogna tornare indietro delle parole vi abbiamo erroneamente assegnato.’ E con 5 parole su 12, le Trerapiste sono uscite di scena, lasciando il posto ai nuovi campioni.

La prima vincita dei nuovi campioni di Reazione a catena

Leonardo, Biagio e Riccardo sono arrivati alla fase clou di Reazione a catena con il compito di difendere il montepremi di partenza, che era di appena 85 mila euro. L’Ultima Catena è stata a dir poco disastrosa, visto che all’Ultima Parola, questi ragazzi avevano solamente 665 euro. E dopo aver comprato il Terzo Elemento, la cifra è scesa a 333 euro. E questa è stata la prima vincita conquistata dalle giovani new entry, che hanno collegato ‘Croce’ e ‘Angelo’ con la parola ‘Tesoro’.