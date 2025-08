Reazione a catena, Pino Insegno si emoziona all’Intesa Vincente, la gaffe su Belen Rodriguez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ne sono accadute delle belle a Reazione a catena, che ha regalato una nuova puntata frizzante con i Vota Antonio da una parte e le new entry Palla Lunga dall’altra. I campioni originari di Napoli, reduci da un secondo trionfo, hanno cercato il tris. Ma il vero divertimento lo hanno regalato i giovani sfidanti che, durante L’Intesa Vincente, hanno fatto una gaffe su Belen Rodriguez.

Reazione a catena, puntata 2 agosto 2025: i Vota Antonio contro i Palla Lunga

Carlo, Emanuele e Francesco sono gli sfidanti della puntata del 2 agosto 2025 di Reazione a catena. Sono nati tutti nel 2006, ma attualmente solamente Emanuele ha già computo 19 anni. Si sono fatti soprannominare ‘Palla Lunga’, in quanto sono dei grandi appassionati di calcio. Coincidenza vuole che siano nati proprio nell’anno in cui la nazionale di calcio italiana vinse l’ultimo Mondiale. Carlo è un tifoso del Milan, mentre Francesco è interista.

L’emozione di Pino Insegno e la gaffe su Belen Rodriguez

L’Intesa Vincente è stata ‘avvincente’, con le new entry che hanno strappato diverse risate al pubblico spettatore. C’è stato persino un momento che ha emozionato il conduttore. Tutto è iniziato quando i ragazzi dovevano far trovare al loro compagno la parola dal doppio valore: Pino Insegno. Sul volto del celebre conduttore di Reazione a catena è apparso un grande sorriso d’apprezzamento, segno d’emozione.

E come non ridere di fronte alla simpatica costruzione proposta dagli sfidanti: ‘Chi – Donna – Bellissima – Argentina – Moglie – Di – Borriello – Stefano – Corona’? Invece di rispondere ‘Belen Rodriguez’, il concorrente ha spiazzato i compagni di gioco dicendo ‘Selena Gomez’. Insomma, i ragazzi hanno rifilato almeno tre mariti alla showgirl, quando in realtà è stata sposata solamente con Stefano De Martino.

Nonostante la simpatia dei giovanissimi Palla Lunga, a sopravvivere all’Intesa Vincente sono stati i Vota Antonio. Per gli abilissimi napoletani si è trattata della loro quarta volta nei panni di campioni della longeva trasmissione di Rai 1.

La sfida finale

Al momento clou, c’erano 102 mila euro da difendere. All’Ultima Parola, questa cifra è scesa dapprima a 12.750 e poi, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, a 6.375 euro. Tra le definizioni ‘Corso’ e ‘Aglio’, i Vota Antonio hanno provato a giocarsi tutto su ‘Difesa’, argomentandone le motivazioni. Era ‘Difesa’ la parola giusta? A quanto pare no, perché lo era ‘Distanza’!