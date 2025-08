Reazione a Catena, i Vota Antonio si salvano allo spareggio e vincono di nuovo: la strana formulazione su Geolier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande suspense nella puntata dell’1 agosto di Reazione a Catena. Il mese ha preso il via con il piede giusto, regalando ai campioni della trasmissione una soddisfacente vittoria. Ma prima c’è stato da sudare, perché L’Intesa Vincente ha portato le due squadre rivali a realizzare il medesimo punteggio. Ed è stato così che si è reso necessario procedere con lo spareggio, nel corso del quale c’è stata una strana formulazione che ha coinvolto il cantante Geolier. Vediamo cosa è successo e a quanto ammonta il montepremi vinto.

Reazione a Catena, la puntata dell’1 agosto 2025: sfida tra i Vota Antonio e le Lampadine

La Campania ha dominato la scena di Reazione a Catena, con due squadre provenienti da ogni dove della provincia. Se i Vota Antonio sono di Napoli, le new entry ‘le Lampadine’ vengono da Sant’Arsenio (Salerno), San Vitaliano (Napoli), Morra De Sanctis (Avellino).

Si riporta che Ilaria lavora a Sapri, mentre Giovanni vive in Germania. Il loro soprannome risale al simbolo che avevano ai tempi dell’università. Durante quegli anni di studio e fatica, questo trio ha consolidato una bella amicizia.

L’Intesa Vincente, lo spareggio e Geolier

All’Intesa Vincente, entrambi i team sono arrivati a indovinare la bellezza di 12 parole, tenendo il pubblico spettatore e Pino Insegno con il fiato sospeso. Come da regolamento, allo spareggio vince la squadra che riesce a trovare la parola presente nel tabellone nel minor tempo possibile. In 7 secondi, le Lampadine hanno dato per risposta ‘Geolier‘, anche se la loro costruzione ha confuso un po’ le idee: ‘Chi – Canta – La – M – Tipo – Manc’. I Vota Antonio, invece, hanno impiegato solamente 2 secondi a riconfermarsi campioni, grazie alla parola ‘Cleopatra’: ‘Chi – Regina – D’Egitto’.

Ed ecco quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena

Con 84.000 euro da difendere, Fabrizia e i suoi compagni si sono avventurati nell’Ultima Catena. All’Ultima Parola sono riusciti ad arrivarci con 1.313 euro, per poi dimezzare la cifra in seguito all’acquisto del Terzo Elemento. Per vincere 657 euro, i ragazzi di Napoli hanno collegato ‘Pasto’ e ‘Pedina’ alla parola ‘Mangiata’. Con questo secondo trionfo, il loro bottino di vincite è salito a 5.907 euro in gettoni d’oro.