Reazione a Catena, Pino Insegno fa una gaffe sul Natale: i Niente in Ordine fanno il tris

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il cammino dei Niente in Ordine a Reazione a Catena. Dopo aver conseguito due vittorie su due partecipazioni, i campioni pugliesi hanno cercato di fare il tris. Questa volta si sono confrontati con Francesca, Alessandra e Giuseppe, soprannominati ‘i Radicati’. Entrambe le squadre si sono rivelate preparate e tenaci, e all’Intesa Vincente la battaglia è stata alquanto combattuta. Ci sono state delle gaffe sia da parte dei concorrenti che da parte del conduttore Pino Insegno!

Reazione a Catena puntata 27 luglio 2025: i Radicati provano a fermare i Niente in Ordine

I Radicati, un trio composto da due sorelle e il loro papà, ha preso parte alla sfida del 27 luglio 2025 di Reazione a Catena. Vengono da Tricesimo, nella provincia di Udine. Nello spiegare il motivo del loro curioso soprannome, la capitana ha parlato di una triplice motivazione. ‘Il papà si è sempre occupato di piante e silvicoltura. Lei insegna matematica e quindi la radice quadrata… e io sono radicata al territorio’, ha parlato Alessandra.

La gaffe di Pino Insegno sul Natale

Terminate le presentazioni, i giochi hanno preso il via. All’Intesa Vincente si è decisa la squadra campione, che ancora una volta si è rivelata essere i Niente in Ordine. C’è da dire che gli sfidanti hanno sfiorato lo spareggio, ma a causa di alcuni errori e gaffe hanno perso questa preziosa opportunità.

Dovendo far trovare la parola ‘Sidney’ al loro padre, le due sorelle lo hanno fuorviato chiedendo quale fosse la capitale dell’Australia. Giustamente, l’uomo ha risposto Canberra. Successivamente bisognava trovare la parola ‘Natale’, e questa volta la gaffe l’ha commessa Pino Insegno.

Le sorelle hanno chiesto cosa si festeggia il 25 dicembre, e il loro papà ha risposto correttamente ‘Natale’. Il conduttore, a causa di un momento di confusione, ha detto ‘è il 24, però va bene’. Subito dopo si è accorto di aver sbagliato e si è corretto, confermando che il 25 dicembre è Natale.

Ecco quanto hanno vinto in tutto i Niente in Ordine

Alla fine, i Niente in Ordine si sono riconfermati campioni di Reazione a Catena, con 7 parole su 3 indovinate. All’inizio dell’Ultima Catena, i pugliesi avevano 90 mila euro. All’Ultima Parola, dopo l’acquisto del Terzo Elemento’, i concorrenti si sono ritrovati sul piatto 5.625 euro. Per vincere questa cifra, hanno dovuto trovare un collegamento fra ‘Pezzo’ e ‘Roma’: ‘Sacco’. Con questo terzo successo, il montepremi totale vinto è salito a 9.735 euro in gettoni d’oro.