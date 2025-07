Reazione a catena, Pino Insegno estasiato dai nuovi campioni (ex concorrenti) che mettono a segno un record

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria nuova, anzi di ritorno, a Reazione a catena. Terminato il percorso sfortunato delle Pane al Pane, che sono state eliminate dopo quattro partite infruttuose, Pino Insegno ha accolto tre giovanissimi campioni. Anche loro vengono dalla Toscana, precisamente da Prato. Pur essendo delle new entry, in realtà hanno già partecipato al game show, nel 2023 con Marco Liorni. Ed è proprio questo il motivo per cui si sono fatti soprannominare ‘Gira e Rigira’. Stiamo parlando dei fidanzatini Naishel e Francesco, e dell’amico Ruben. Questo trio ha saputo ‘fregare’ il record detenuto finora dai Tiri Liberi!

I nuovi campioni mettono a segno un record stagionale e stupiscono Pino Insegno

Pino Insegno è rimasto a dir poco meravigliato dall’affinità di questo nuovo trio, proveniente dalla Toscana (Prato). All’Intesa Vincente, in soli 60 secondi, hanno individuato 15 parole, contro le 7 delle avversarie.

‘Questi non stanno bene. Strillano‘, ha scherzato il conduttore per poi ammettere, estasiato, quanto siano talentuosi. ‘Questa realtà è meravigliosa‘, ha esclamato Insegno, vedendo con quanta maestria e velocità il duo componeva le varie frasi, e di come il loro compagno Francesco abbia saputo coglierne la più giusta definizione. Basti pensare che andavano talmente veloci, che sono arrivati a superare il record dei Tiri Liberi. Quest’ultimi, all’Intesa Vincente, arrivarono al massimo traguardo delle 14 parole indovinate.

La disastrosa Ultima Catena e la cifra modestissima

All’Ultima Catena, questi giovani campioni hanno debuttato con 141 mila euro. Una cifra altissima, ma che non è sopravvissuta interamente fino alla fine di questo gioco. Se all’Intesa Vincente, Naishel e i suoi compagni si sono rivelati impareggiabili, purtroppo all’Ultima Catena sono stati alquanto disastrosi. All’Ultima Parola, infatti, ci sono arrivati con appena 138 euro. Come se non bastasse, i ragazzi hanno comprato perfino il Terzo Elemento, scendendo a 69 euro! Una cifra modestissima e che non è stata vinta. Tra ‘Ferro’ e ‘Commosso’, i Gira e Rigira hanno optato per la parola ‘Tormentato’ anziché per quella vincente, che era ‘Toccato’. Riusciranno a rifarsi nella prossima puntata?