Reazione a Catena, le nuove campionesse ancora perdenti e i fan commentano le loro prestazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella del 17 luglio 2025 è stata un’altra puntata di Reazione a Catena risolta in un nulla di fatto. Per la quarta serata consecutiva, le campionesse toscane si sono rivelate invincibili all’Intesa Vincente, ma ancora perdenti all’Ultima Parola. E dinanzi a questi risultati, il web si è infiammato con i commenti dei fan circa le prestazioni delle Pane al Pane.

Reazione a Catena, puntata 17 luglio 2025: le Pane al Pane si battono con gli Sbadatelli

Si chiamano ”Sbadatelli” semplicemente perché sono sbadati. Parliamo del trio composto dai milanesi Debora, Andrea e Claudia. Ognuno di loro viene da un posto diverso dall’altro, chi da Cinisello, chi da Corsico, e chi da San Giovanni.

All’Intesa Vincente, le campionesse in carica sono partite in una posizione di vantaggio, con più tempo rispetto ai rivali milanesi. E così, con 65 secondi a loro disposizione, sono riusciti a cavare ben 11 parole. Questo traguardo ha permesso loro di riconfermarsi all’interno del game show di Rai 1, mentre gli Sbadati sono tornati a casa con zero parole.

Il grosso montepremi mancato: la delusione finale

Questa volta, Olga e le sue amiche hanno raccolto 110.000 euro, ma dopo l’Ultima Catena, e dopo l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è assestata sui 27.500 euro. Per vincere bisognava capire cosa avessero in comune le parole ”Sogno” e ”Titolo”. Dopo un’attenta riflessione, il trio toscano ha provato a dire ”Costruito”. Non erano granché convinte di questa scelta, e infatti non era la terminologia esatta. Se avessero optato per ”Coronato”, avrebbe conquistato la loro prima vincita a Reazione a Catena. Un vero peccato, per le ragazze, che ritenteranno la fortuna nella prossima sfida. Intanto, sul web circolano i pareri dei fan circa le prestazioni delle Pane al Pane…

Fan commentano le capacità delle campionesse toscane

Giulia, Olga e Giulia S, sono abili nel gioco dell’Intesa Vincente, un po’ meno a quello dell’Ultima Parola. Non sono riuscite a trionfare nelle prime quattro serate e questo fatto non è passato inosservato. ”Brave non eccelse ma ragazze semplici e simpatiche”, ha commentato una fan di Reazione a Catena. ”Nell’Intesa Vincente sono davvero brave; le uniche sino ad ora che usano articoli, congiunzioni, frasi di senso compiuto”, ha detto un’altra spettatrice. ”La sapevo io, queste non vincono mai”, ha affermato un altro utente.