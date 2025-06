Reazione a catena, Pino Insegno cita gli ex campioni, intanto le Trerapiste vincono un montepremi a cinque cifre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande festa alla corte di Pino Insegno con Reazione a Catena: le Trerapiste tornano a far parlare di sé e lo fanno in grande stile, con una vincita a cinque cifre. La dea bendata, ancora una volta, ha sorriso al trio formato da Francesca, Francesca D. e Virginia, che hanno centrato una delle cifre più alte di questa stagione. Durante la puntata, Pino Insegno non ha mancato di rendere omaggio agli ex campioni, i Tiri Liberi, ricordando il loro percorso con affetto: “Vogliono superare il record dei Tiri Liberi. Loro sono qui da nove puntate, con grande simpatia e anche bravura”, ha commentato il conduttore. Ma veniamo alla sfida…

Reazione a Catena, la puntata del 30 giugno 2025: sfida tra Trerapiste e Apriti Cielo

Dopo aver eliminato gli Apriti Cielo – la squadra milanese composta da Marco, Alessia e Simona – le Trerapiste si sono guadagnate l’accesso alla fase finale del game show di mamma Rai. All’Intesa Vincente, le ragazze hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro affiatamento, trovando 10 parole. I rivali, rallentati dall’handicap temporale, si sono fermati a 4.

Quanto hanno vinto le campionesse di Reazione a Catena e la parola vincente

La tensione è salita alle stelle nell’Ultima Catena, con un montepremi iniziale di 106.000 euro. Le ragazze sono riuscite a contenere al minimo i dimezzamenti, arrivando all’Ultima Parola (dopo l’acquisto del Terzo Elemento) con 13.250 euro in gettoni d’oro ancora in gioco. Hanno collegato con prontezza le parole “Servizio” e “Per” con la parola “Mezzo”: un’intuizione vincente che ha fatto esplodere di gioia lo studio.

Ecco quanto hanno incassato in tutto le Trerapiste

Con questa quinta vittoria, il bottino complessivo delle Trerapiste sale a 24.252 euro in gettoni d’oro. Riusciranno a battere il record di permanenza dei campioni precedenti? Nel frattempo hanno già conquistato l’affetto del pubblico che, da casa, fa già il tifo per loro.