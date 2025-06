Reazione a catena, le Trerapiste trionfano ancora e il loro montepremi totale sale: gaffe sulla Svezia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo trionfo consecutivo per le Trerapiste che sono tornare a festeggiare per la quarta volta in tutta la loro presenza a Reazione a catena. Con la puntata del 29 giugno 2025, Francesca, Francesca D. e Virginia hanno tagliato il traguardo delle otto partite. ‘Tentate di superare i Tiri Liberi’, ha detto Pino Insegno, facendo notare che queste tre ragazze stanno tenendo duro nel programma. Questa volta, le terapiste romane hanno battagliato contro i Bottegai.

Reazione a catena, puntata 29 giugno 2025: i Bottegai sfidano le Trerapiste

I Bottegai, sono un gruppo siciliano composto da Ileana, Stephanie e Vanni. Quest’ultimo è un medico di famiglia. Arrivati all’Intesa Vincente, gli sfidanti originari di Ragusa hanno fatto del loro meglio per cercare di individuare più parole possibili. Purtroppo, per loro, hanno chiuso la partita con appena 5 terminologie. E c’è stata anche una gaffe sulla geografia. ‘Quale nazione ha capitale Stoccolma’. Anziché rispondere Svezia, la concorrente ha detto Danimarca, ma subito dopo si è resa conto di aver sbagliato.

Al loro turno, le Trerapiste sono state più veloci, formulando ben 7 parole e riconfermandosi campionesse di Reazione a Catena.

Quanto hanno vinto le Trerapiste

Questa volta, le ragazze di Roma hanno racimolato 114 mila euro, ma dopo l’Ultima Catena e l’acquisto del Terzo Elemento all’Ultima Parola, si sono ritrovate con il montepremi finale dal valore di 1.782 euro in gettoni d’oro. Grazie alla parola ‘Spendere’ che ben combaciava con ‘Nome’ e ‘Carta’, le ragazze hanno vinto un’altra volta. E con questa quarta vittoria, il loro bottino totale è salito a 11.002 euro!