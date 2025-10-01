Reazione a catena, l’intuizione di Francesco permette alla squadra di conseguire la vincita più alta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una brillante intuizione ha regalato ai campioni del momento un’altra vittoria a Reazione a Catena. Domenico, Francesco e Daniela continuano a scrivere la loro storia nel quiz più amato d’Italia, dimostrando non solo velocità e prontezza, ma anche un affiatamento che conquista il pubblico. Nemmeno le new entry, i “Pochi ma Buoni”, sono riuscite a fermare la corsa dei tre talentuosi ragazzi pugliesi, che hanno portato a casa la loro vincita più alta di sempre. Un traguardo che, sommato ai successi precedenti, fa lievitare un bottino già ricco e scintillante.

I Pochi ma Buoni asfaltati dai Cima di Rapa

Da una settimana i Cima di Rapa sono i veri protagonisti del programma di mamma Rai, collezionando ben sei vittorie su sette. Nella puntata del 1° ottobre hanno affrontato i “Pochi ma Buoni”, trio formato da Eva, Oscar e Danilo, originari di Valgrana, in provincia di Cuneo.

La sfida si è decisa all’Intesa Vincente, dove i Pochi ma Buoni si sono fermati a sole quattro parole. Hanno tentato il tutto per tutto con un raddoppio finale, ma non sono riusciti a indovinare la definizione legata a un grande classico del cinema, Ritorno al futuro.

I Cima di Rapa, invece, hanno brillato grazie alla perspicacia di Daniela, che ha guidato la squadra fino a quota dieci parole, confermando il loro titolo di campioni.

L’Ultima Catena e la parola che vale oro

Questa volta Daniela, Francesco e Domenico partivano da un bottino iniziale di 116 mila euro. L’Ultima Catena si è rivelata meno insidiosa del solito e i tre hanno dovuto dimezzare il montepremi solo in due occasioni. All’Ultima Parola, però, hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, tagliando la cifra a metà e puntando tutto su 14.500 euro.

La sfida decisiva li ha messi davanti al collegamento tra le parole “Fuoco” e “Pugni”, con la soluzione nascosta che iniziava per “Ca-” e terminava in “-e”. È stato Francesco ad avere l’intuizione giusta: “Castagne”. Una scelta azzardata ma vincente.

La gioia esplosa sui volti dei tre ragazzi pugliesi al momento della conferma è stata incontenibile. Con questa sesta vittoria consecutiva, il loro montepremi complessivo raggiunge i 32.096 euro in gettoni d’oro. Un cammino che, puntata dopo puntata, li sta trasformando in veri e propri idoli del quiz serale.