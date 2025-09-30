Reazione a catena, i pugliesi ancora vincenti grazie alla visita giusta: il montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a Catena chiude il mese di settembre con un’altra sfida appassionante che ha messo di fronte nord e sud Italia, regalando al pubblico l’ennesimo trionfo dei Cima di Rapa. Il trio pugliese, già protagonista di un successo appena 24 ore prima, senza acquistare il Terzo Elemento, ha nuovamente dominato nella puntata di martedì 30 settembre 2025, affrontando i Corsi e Ricorsi, squadra formata da due Giacomo e da Caterina. Infine, la quinta vittoria che accresce un bottino già sostanzioso.

Reazione a catena, i Cima di Rapa abbattono anche i Corsi e Ricorsi

I nuovi sfidanti arrivano da Verona, “la città dell’amore”. Sono tre amici con percorsi diversi: Caterina è laureata in Medicina, uno dei Giacomo studia Giurisprudenza e l’altro Medicina. Prima di dare il via al gioco, Pino Insegno li ha accolti con una battuta: “Tutti i medici vengono qua e sanno qualcosa che io non so”.

L’Intesa Vincente ha messo subito alla prova il trio veronese, che in 55 secondi è riuscito a indovinare soltanto una parola. Non è mancata la gaffe, quando davanti alla definizione “Cosa è il 24 dicembre?”, la concorrente ha risposto con sicurezza “Giorno di Natale”, per poi accorgersi troppo tardi dell’errore. “Non si usa dire ‘Giorno di Natale’”, ha sottolineato Insegno tra le risate del pubblico.

I Cima di Rapa, invece, hanno dato spettacolo, centrando ben 14 parole e confermandosi ancora una volta campioni in carica del game show.

Arriva la quinta vittoria per i pugliesi Domenico, Francesco e Daniela

Per Domenico, Francesco e Daniela è arrivato il momento di difendere un montepremi di 136 mila euro. Il percorso non è stato semplice: nell’Ultima Catena hanno dovuto dimezzare più volte la cifra. Giunti all’Ultima Parola, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, portando in palio 2.125 euro in gettoni d’oro. Di fronte alle parole “Seduta” e “Salto”, hanno puntato tutto su “Visita” e la scelta si è rivelata vincente.

Con questo quinto successo consecutivo, il bottino complessivo del trio pugliese è salito a 17.596 euro, confermando la loro abilità e la loro intesa come una delle più brillanti della stagione.