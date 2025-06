Reazione a catena, terzo trionfo per le Trerapiste grazie alla parola ‘tagliata’: quanto hanno vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il dominio delle Trerapiste a Reazione a catena. Archiviata la precedente e sfortunata sfida, in cui le tre terapiste di Roma non sono riuscite a risolvere l’Ultima Parola, le ragazze hanno provato a riscattare la situazione. Questa volta si sono trovate di fronte ad un altro trio di ragazze, ma sono riuscite a proteggere il loro titolo di campionesse e a vincere per la terza volta!

Reazione a catena, la puntata del 28 giugno 2025 vede le Fornacelle sfidare le Trerapiste

Partita tutta al femminile, quella del 28 giugno 2025 di Reazione a catena. A sfidare Francesca, Francesca D. e Virginia sono state tre ragazze abruzzesi che si sono fatte soprannominare ‘le Fornacelle’, ispirate all’attrezzo per gli arrosticini. Chiara, Maria Cristina e Marte, due sorelle e la loro cugina hanno spiegato di venire da Cupello, nella provincia di Chieti.

Terminate le presentazioni, Pino Insegno ha dato ufficialmente il via ai giochi, che sono volati via in un crescendo di divertimento e musica. All’Intesa Vincente, entrambe le squadre si sono date un gran da fare, ma soltanto una è riuscita a strappare il pass per accedere alla fase clou del game show.

Eliminate le ragazze abruzzesi

Le Fornacelle sono state le prime a mettere alla prova la loro intesa, trovando ben cinque parole. Le Trerapiste, però, hanno fatto di meglio arrivando in doppia cifra. E con 10 parole su 5, le romane hanno dato il ben servito alle abruzzesi, raggiungendo l’Ultima Catena per la settimana serata consecutiva.

Ed ecco quanto hanno vinto le Trerapiste a Reazione a catena

Questa volta le Trerapiste dovevano difendere un bottino di 121 mila euro. Questa cifra è calata a 3.782 euro all’Ultima Parola, fino ad essere dimezzata per comprare il Terzo Elemento. Per vincere 1.891 euro, le ragazze hanno dovuto scovare un collegamento fra ‘Scena’ e ‘Rucola’, tenendo conto delle lettere iniziali e finali ‘Ta – a’. Dopo un attento studio, alla fine hanno concordato per ‘Tagliata‘. Dopo aver atteso con trepidazione il responso di Pino Insegno, il trio romano ha gioito… era proprio ‘Tagliata’ la parola vincente! E con questa terza vittoria, in totale sono stati vinti 9.220 euro in gettoni d’oro.