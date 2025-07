Reazione a Catena, le Trerapiste si salvano contro gli Isolotti ma questa volta perdono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reduci da una splendida vittoria, la più grande conquistata dalle Trerapiste, le campionesse hanno portato avanti la loro esperienza a Reazione a Catena. Questa volta, Virginia e le sue compagne di gioco si sono ritrovate a fronteggiare tre new entry piuttosto preparate: gli Isolotti. All’Intesa Vincente le campionesse hanno rischiato grosso di non farcela…

Reazione a Catena, puntata 1° luglio 2025: gli Isolotti vs le Trerapiste

Gli Isolotti vengono da tre diverse zone della Toscana, chi da Firenze, chi da Massarosa e chi da Monteriggioni. Sono un trio affiatato di amici e fidanzati: Alessandro, Gabriele e Simona. Il loro soprannome di gruppo è ispirato all’Isola d’Elba, in cui i due ragazzi sono stati in viaggio per i loro 18 anni e il primo da fidanzati per Simona e Gabriele.

Per le Trerapiste, invece, questa è stata la decima puntata.

Le campionesse salve per un punto

Al momento dell’Intesa Vincente, gli Isolotti sono stati capaci di costruire 6 definizioni che hanno permesso loro di raccogliere ben 6 parole. Le campionesse originarie di Roma, avendo pochi secondi a disposizione, hanno avuto una falsa partenza. Alla fine, seppur faticando molto, sono riuscite a proteggere il loro titolo trovando 7 parole. Con la differenza di un punto, le Trerapiste si sono assicurate la loro partecipazione anche nella successiva puntata.

La parola finale e il montepremi perso

I giochi precedenti sono andati piuttosto bene per Francesca, Francesca D. e Virginia, visto che hanno raccolto 151.000 euro. Con questa cifra, le ragazze romane si sono accomodate per la fase finale del game show, ritrovandosi all’Ultima Parola (dopo l’acquisto del Terzo Elemento), con la possibilità di vincere 2.360 euro in gettoni d’oro.

Tra ”Aria” e ‘Lettera”, le ragazze hanno optato per ”Citare”, ma questa volta si sono sbagliate. La parola corretta era ”Circolare”.