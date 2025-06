Reazione a Catena, le Trerapiste scatenano risate: ‘Cos’è penzolante marito di Jane’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Trerapiste, ormai note per aver interrotto il cammino a Reazione a Catena dei Tiri Liberi dopo circa due settimane, sono tornate al cospetto di Pino Insegno nella puntata del 23 giugno 2025. Francesca D, Francesca e Virginia, questa volta si sono superate all’Intesa Vincente, costruendo una definizione che ha sollevato numerose risate sia dal pubblico cha da Pino Insegno. Per i più maliziosi, si tratta di una definizione a doppio senso. Scopriamo che cosa hanno combinato le ragazze di Roma e se sono riuscite a vincere un’altra volta.

Reazione a catena puntata del 23 giugno 2025: ‘Cos’è penzolante marito di Jane’

Le ragazze di Roma, tutte terapiste, sono finite al centro dell’attenzione nel corso della loro Intesa Vincente. Dovevano guidare la loro compagna verso la parola ‘Tarzan’. ‘Cos’è penzolante marito Jane’, questa è la definizione che hanno costruito, e che ha scatenato le risate del pubblico di Rai 1. ‘Che immagine che ho avuto’, ha detto Pino Insegno dopo essersi messo a ridere. Ad ogni modo, sono riuscite a farsi capire dalla compagna!

Le Trerapiste hanno concluso la gara con 12 parole, mentre i loro rivali ne hanno costruite appena sette. Gli sfidanti di questa puntata sono stati tre ragazzi Giannicola, Nicholas e Pasquale, detti ‘Fuori Scala’ sia perché sono ingegneri e architetti, e sia perché ognuno di loro ha un’altezza diversa (Nicholas è il più alto del gruppo).

Come è finita la puntata per le Trerapite

Congedati i tre architetti e ingegneri, Pino Insegno ha fatto accomodare le Trerapiste all’Ultima Catena. Da 137.000 euro, le romane sono scese fino a 8.563 euro. All’Ultima Parola, hanno deciso di dimezzare ancora per comprare il Terzo Elemento e limitare il rischio di perdita. Ciononostante non sono riuscite a carpire la parola da unire a ‘Spesa’ e ‘Acqua’. Nel dettaglio, Francesca e le sue compagne hanno optato per ‘Consumata’ anziché per ‘Contenuta’.