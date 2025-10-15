Reazione a Catena, le Tre Stagioni vincono, Pino Insegno tira le somme della stagione: ‘l’altro anno fu difficile’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dalla fine di Reazione a Catena, le Tre Stagioni continuano a collezionare trionfi su trionfi (qui per scoprire quanto hanno vinto l’ultima volta). Nell’appuntamento del 15 ottobre 2025, Egle, Raffaella e Chiara hanno celebrato la loro quinta vittoria, firmando l’undicesima presenza. “A casa non vi vogliono più”, ha ironizzato Pino Insegno a proposito della lunga permanenza di queste ragazze. A sfidarle, questa volta, sono stati i cosiddetti “Terzo Incomodo”, un soprannome che ha un che di curioso. Ma quello che ha destato maggiore interesse sono state le parole del conduttore, ospite da Matano poco prima dell’inizio di questa puntata.

Il curioso soprannome “Terzo Incomodo”: perché si chiamano così

Il Terzo Incomodo è il nome scelto da Matteo, Giorgia ed Elisa. Vengono da Como e Varese, e Matteo e Giorgia sono una coppia. “Da quando ci conosciamo ha sempre detto che la sua migliore amica era molto simile a me e che, se ci fossimo conosciute, lui sarebbe diventato il terzo incomodo… in effetti, da quando noi due ci conosciamo (Giorgia ed Elisa, n.d.r.), se usciamo insieme lui è davvero il terzo incomodo”, ha spiegato la capitana della squadra.

Terminate le presentazioni, Pino Insegno ha dato ufficialmente il via alla sfida, terminata con L’Intesa Vincente. I primi a testare la tenuta del proprio gruppo sono stati i nuovi arrivati, che sono riusciti a individuare solo cinque parole. Questo traguardo non ha minimamente scalfito l’umore delle campionesse, che hanno dato il massimo. A fine gioco, le ragazze hanno indovinato nove parole e sono tornate a disputare la fase clou di Reazione a Catena.

La parola e il montepremi che le Tre Stagioni hanno vinto il 15 ottobre 2025

Questa volta c’era da difendere un montepremi di 141.000 euro. Dopo i complimenti di Pino Insegno, Raffaella, Chiara ed Egle hanno iniziato a giocare a L’Ultima Catena. Purtroppo hanno dimezzato tante volte da arrivare al gioco dell’Ultima Parola con appena 276 euro. Non hanno acquistato il Terzo Elemento e hanno scommesso i 276 euro in palio sulla parola “FISSARE”, che si legava bene con “Vuoto”. Con questa quinta vittoria, le ragazze hanno raggiunto un bottino complessivo di 66.589 euro in gettoni d’oro. Riusciranno a resistere fino all’ultima puntata? La trasmissione chiuderà i battenti venerdì 19 ottobre.

Pino Insegno si esprime su questa edizione di Reazione a Catena e rivela: “Chiacchiericcio stupido e superficiale”

Pino Insegno è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e, poco prima dell’inizio di Reazione a Catena, ha tirato le somme di questa stagione. Rispetto all’estate precedente, il conduttore ha definito l’annata “bella, consapevole, come quando uno diventa padre per la seconda volta. L’altro anno fu difficile perché c’erano le Olimpiadi. Venivo da mesi di chiacchiericcio stupido e superficiale, invece abbiamo preso in mano una trasmissione che è già bellissima.”

Queste le parole di Insegno, che ha ringraziato l’intera macchina organizzativa dietro il game show. “Dare forza ai protagonisti è il segreto di tutto questo. Come fai con gli ospiti: sono loro i protagonisti della puntata.” Questa, secondo Pino, è la formula del successo, che quest’anno ha portato a picchi di audience a dir poco notevoli.