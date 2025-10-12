Reazione a catena, le Tre Stagioni e la citazione che le ha fatte vincere per la quarta volta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora loro, le Tre Stagioni! Nella puntata del 12 ottobre 2025 di Reazione a Catena, Egle, Raffaella e Chiara non hanno abbassato la guardia nemmeno per un istante. Dopo l’audace trionfo della sfida precedente, le campionesse si sono aggiudicate un’altra vittoria importante, dimostrando una complicità che non si vede tutti i giorni nei game show televisivi. Questa volta hanno affrontato tre avversarie agguerrite e molto preparate, provenienti dal Veneto, il cui soprannome ha suscitato stupore in Pino Insegno.

Il soprannome delle new entry stupisce Pino Insegno

A sfidare le campionesse in carico sono state le Stressatré, un nome curioso e ironico per un trio formato da Emilia, Michela e Vittoria. Michela e la figlia Emilia arrivano da Venezia, mentre Vittoria è originaria di Vittorio Veneto. “Abbiamo delle vite molto impegnate, però ci ridiamo sopra”, ha raccontato la capitana con un sorriso, mentre Pino Insegno, con un velo di ironia, ha mostrato stupore in merito al fatto che le due ventenni potessero già definirsi “stressate”, vista la loro giovane età.

L’Intesa Vincente

Dal gioco delle Parole Mancanti fino all’Intesa Vincente, il tempo è volato e il pubblico di Rai 1 ha potuto assistere a un duello serrato, deciso davvero sul filo di lana. Le Tre Stagioni hanno infatti conquistato la riconferma a campionesse per un solo punto di differenza: 9 parole indovinate contro le 8 delle rivali venete.

Quanto hanno vinto stasera le campionesse di Reazione a Catena e il totale delle quattro vincite

Il montepremi iniziale era di 110 mila euro, ma nel corso dell’Ultima Catena si è ridotto a causa di qualche inevitabile dimezzamento. All’Ultima Parola, rispetto alla puntata precedente, le campionesse hanno scelto la via della prudenza acquistando il famoso Terzo Elemento. Una decisione saggia che le ha portate alla soluzione vincente: la parola “Citazione”, perfettamente in sintonia con “Atto” e “Virgolette”.

Grazie a questa intuizione, le Tre Stagioni hanno portato a casa altri 13.750 euro, che si aggiungono alle vincite precedenti. Il loro bottino complessivo sale così a ben 64.313 euro in gettoni d’oro. Riusciranno a mettere a segno anche il quinto trionfo?