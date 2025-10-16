Reazione a Catena, le Tre Stagioni vincono per la 6ª volta: il montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a Catena continua a far festa. Ancora una volta, le campionesse del momento si sono mostrate determinate a tener duro, senza mai abbassare la guardia. Nell’appuntamento del 16 ottobre, Pino Insegno ha diretto una sfida tutta al femminile: da una parte le Tre Stagioni, reduce da un quinto trionfo (qui per scoprire quanto hanno vinto) dall’altra le Non solo Anna. A concludere questa puntata è stata un’altra vittoria, con un montepremi relativamente interessante.

Reazione a Catena, puntata 16 ottobre 2025

Alla loro dodicesima avventura a Reazione a Catena, Raffaella, Egle e Chiara hanno incontrato sul loro cammino le cosiddette Non solo Anna. Anna, Lorenza e Anna E. sono i nomi del trio di sfidanti proveniente dal Piemonte, giunto con la speranza di scalzare dal trono le campionesse del momento.

All’Intesa Vincente, le Non solo Anna hanno indovinato a malapena due parole. Le Tre Stagioni hanno superato facilmente questo piccolo traguardo, difendendo il loro titolo di campionesse per la dodicesima volta. Egle e le sue compagne, infatti, hanno totalizzato la bellezza di undici parole.

Quanto hanno vinto stasera e in tutto, le Tre Stagioni

Questa volta le Tre Stagioni dovevano difendere un montepremi di 125 mila euro, ma hanno dimezzato fin troppe volte. Dopo i giochi dell’Ultima Catena e dell’Ultima Parola, le ragazze avevano sul piatto soltanto 489 euro. Tra “Caso” e “Riccio”, si sono buttate con sicurezza sul termine “SPINOSO”. Con quest’ultima vincita, il bottino totale che Chiara, Raffaella ed Egle hanno raccolto è salito a 67.078 euro in gettoni d’oro.