Reazione a Catena, le Tre Stagioni toccano il tasto giusto e conseguono una vincita record

Nella puntata del 17 ottobre 2025, Reazione a Catena ha regalato un momento da brividi, una di quelle serate che restano impresse nella memoria di chi ama il gioco e le emozioni in diretta. Le protagoniste assolute sono state ancora una volta Chiara, Egle e Raffaella, le campionesse del momento, che hanno messo a segno la loro settima vittoria consecutiva. Ma questa volta il trionfo ha avuto un sapore speciale: la cifra vinta è la più alta di sempre per loro, un montepremi vertiginoso che cancella le ultime due vincite più modeste.

Reazione a Catena, la puntata del 17 ottobre 2025

Per arrivare a questo risultato incredibile, le tre ragazze hanno dovuto prima affrontare una squadra agguerrita proveniente da Jesi: i Tocca a te, formati da Paride, Simone e Yara. Il nome scelto non è casuale, come ha raccontato sorridendo il capitano: “Ci distraiamo sempre e finiamo per dire ‘Tocca a te’!”. Un dettaglio che racconta la loro leggerezza e la passione per i giochi da tavolo.

Tra una manche e l’altra, l’atmosfera si è fatta sempre più intensa fino ad arrivare al momento decisivo: l’Intesa Vincente. Anche qui, le Tre Stagioni hanno confermato la loro intesa straordinaria, quella sintonia fatta di sguardi e intuizioni che le ha portate a dominare la gara. Il montepremi raggiunto – 153 mila euro – è stato il giusto riconoscimento della loro bravura.

La vincita record delle Tre Stagioni

Poi è arrivata l’Ultima Catena, che per loro si è trasformata in una vera e propria passerella verso la vittoria: non un errore, non un dimezzamento. Tutto perfetto. All’Ultima Parola, però, le campionesse hanno scelto di rischiare dimezzando la cifra per acquistare il Terzo Elemento. In palio restavano 76.500 euro in gettoni d’oro.

E qui, tra le parole “Punto” e “Bottone”, è arrivato il colpo di genio: “TASTO”. Una risposta secca, precisa, vincente. Il pubblico esplode, le ragazze si abbracciano, e la loro settima vittoria entra nella storia del programma come una delle più alte della stagione.

Calcolatrice alla mano, le Tre Stagioni hanno portato a casa 143.578 euro complessivi. Ora la domanda è una sola: riusciranno a superare i Tiri Liberi, che detengono ancora il record con 162.533 euro e nove soluzioni all’Ultima Parola? La sfida è aperta, ma una cosa è certa: queste tre ragazze hanno già conquistato il cuore del pubblico.