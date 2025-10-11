Reazione a catena, le Tre Stagioni fanno il tris senza il Terzo Elemento mentre gli sfidanti regalano risate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con le Tre Stagioni, Chiara, Egle e Raffaella, si continua a vincere. Le campionesse del momento sono state abilissime a superare la prova finale di Reazione a Catena. Nel dettaglio, le ragazze hanno deciso di rischiare senza comprare il Terzo Elemento, mettendo a segno la loro terza vincita. Prima, però, hanno dovuto affrontare tre sfidanti, protagonisti di una particolare Intesa Vincente che ha regalato svariate risate al pubblico di mamma Rai.

I Cugggini sfidano le Tre Stagioni: “è veramente allucinante”

A sfidare Egle, Raffaella e Chiara sono stati tre uomini originari di Torino. Chiamati i “Cugggini”, con tre g consecutive perché Claudio, Nicola e Riccardo sono effettivamente tre cugini. In realtà, Claudio è nato in Brasile, mentre Nicola e Riccardo a Salerno. Tra questi tre sfidanti e le campionesse le risate non sono mancate, soprattutto nel corso dell’Intesa Vincente.

I primi a mettere alla prova la loro intesa sono stati i Cugggini. Nel formulare la frase per la parola “dimagrire”, gli sfidanti hanno mandato nel pallone il loro compagno. Davanti a “Cosa cerchi non grasso mangiando”, il concorrente non ha saputo cosa rispondere se non: “È veramente allucinante”. Pino Insegno, scherzosamente, lo ha invitato a uscire dalla trasmissione.

Ne è seguita una partita davvero divertente, al punto che persino gli sfidanti si sono domandati come mai la redazione li avesse presi nel programma. Alla fine, quando sono riusciti a trovare una terminologia corretta, il trio ha esultato. Le Tre Stagioni, invece, hanno totalizzato sei parole, riconfermandosi campionesse.

Quanto hanno vinto le campionesse nella puntata dell’11 ottobre 2025 di Reazione a Catena e in tutto

Questa volta il montepremi iniziale era molto alto: 159.000 euro. Peccato che, durante il gioco dell’Ultima Catena, le ragazze si siano ritrovate a dimezzare quattro volte, scendendo alla cifra finale di 9.938 euro. Due di loro non hanno voluto comprare il Terzo Elemento, mentre Raffaella avrebbe preferito non rischiare. Hanno affidato tutto alla parola “Centralino”, che poi si è rivelata essere quella vincente. Con questo terzo trionfo, le ragazze hanno raggiunto un totale di 50.563 euro in gettoni d’oro. Intanto si avvicina la fine di questo game show. Presto ripartirà L’Eredità con Marco Liorni.