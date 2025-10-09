Reazione a catena, le Tre Stagioni fanno il bis e sfondano il muro dei 40 mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a catena festeggia con le Tre Stagioni. Nella puntata del 9 ottobre 2025, Egle, Chiara e Raffaella, di Novara, hanno conquistato la loro seconda vincita. Prima di arrivare a festeggiare, le ragazze hanno dovuto battagliare contro le Vicine Vicine.

“Un condominio particolare”, la storia delle Vicine Vicine

Le Vicine Vicine sono così chiamate perché Alessandra, Stefania e Debora vivono nello stesso condominio. “Il condominio è molto particolare. Ci divertiamo, facciamo aperitivi”, ha raccontato la capitana, scatenando l’incredulità di Pino Insegno.

Terminate le presentazioni, il conduttore ha fatto partire il primo gioco. Da quel momento in poi è stato un crescendo di emozioni e divertimento, fino al fatidico momento de L’Intesa Vincente.

Le Tre Stagioni, ecco quanto hanno vinto stasera e in totale a Reazione a catena

Le campionesse di Novara sono state le prime a mettere alla prova la loro intesa. Con 65 secondi di tempo a disposizione, sono riuscite a trovare nove parole. Le Vicine Vicine, campionesse in simpatia, hanno chiuso con zero parole questa loro avventura.

Le Tre Stagioni sono riuscite ad accumulare ben 102.000 euro. Dopo L’Ultima Catena, le ragazze hanno dimezzato tre volte. All’Ultima Parola hanno deciso di comprare il Terzo Elemento e il montepremi finale si è stabilizzato a 6.375 euro. Le ragazze hanno passato al vaglio tantissime parole prima di decidere per “Determinato”, che ben legava con “Tempo” e “Fermo”. Sommando le due vincite, Egle, Chiara e Raffaella hanno totalizzato un ammontare di 40.625 euro in gettoni d’oro.