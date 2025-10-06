Reazione a Catena, le Tre Stagioni e il gesto inaspettato a Pino Insegno dopo la grande vittoria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In cerca di riscatto dopo un debutto senza successo, le Tre Stagioni sono riuscite ad aggiudicarsi una vincita strepitosa. Egle, Chiara e Raffaella, di Novara, hanno portato a Reazione a Catena il loro sorriso contagioso, conquistando persino il conduttore che ha speso per loro delle parole importanti durante la puntata del 6 ottobre. Le ragazze, inoltre, quando hanno appreso di aver vinto, non si sono contenute e hanno festeggiato in maniera divertente compiendo un gesto inatteso che ha coinvolto soprattutto Pino Insegno. Ma vediamo con ordine che cosa è successo.

Reazione a Catena, le Tre Stagioni fanno fuori anche i Meno Dodici

Come sempre, tutto è partito dalle presentazioni di rito. Le Tre Stagioni, così chiamate perché nate in diverse stagioni, hanno sfidato tre ragazzi giovanissimi. I Meno Dodici, soprannome dovuto al fatto che solitamente sono un gruppo di 15 amici che giocano all’Intesa Vincente, nel programma erano rappresentati solo da tre di loro. Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. si sono dimostrati bravi nei vari giochi, ma non abbastanza da superare le campionesse del momento proprio in quello che sarebbe dovuto essere il loro cavallo di battaglia. All’Intesa Vincente, infatti, le Tre Stagioni l’hanno spuntata indovinando 8 parole su 4.

La grande vincita conquistata dalle campionesse e il gesto inaspettato a Pino Insegno

Negli ultimi due giochi, Egle, Raffaella e Chiara sono passate da 137.000 a 34.250 euro, dimezzando una sola volta e comprando il Terzo Elemento. Tra “Segnale” e “Partire”, la combinazione vincente aveva come lettere iniziale e finale “Ra – o”. Le ragazze hanno vagliato diverse opzioni prima di decidere di puntare tutto sulla parola “Razzo”.

Pino Insegno, dopo aver ascoltato le spiegazioni delle campionesse, si è avvicinato per complimentarsi con loro. “Avete un sorriso contagioso, è bello ascoltarvi ragionare. Ci tenevo a dirvelo vicino a voi”. Quando le Tre Stagioni hanno appreso di aver vinto, hanno dato sfogo a tutta la loro felicità. Tra saltelli e sorrisi, le ragazze sono corse da Pino Insegno per abbracciarlo. Un gesto che nessuno si aspettava, ma che ha messo di buonumore i telespettatori e il conduttore. Queste ragazze riusciranno a vincere ancora? L’ultimo trionfo celebrato nel programma risale allo scorso 4 ottobre, con i Metà e Metà (qui per scoprire quanto hanno vinto).