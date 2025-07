Reazione a catena, le Pari e Patta fanno il bis e questa volta vincono di più: i commenti dei fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a Catena continua a colorare il preserale estivo dei suoi fan. Archiviata l’uscita di scena degli Appuntamenti, per mano delle nuove campionesse Pari e Patta, le ragazze toscane sono tornate a giocare da Pino Insegno. Questa volta, hanno rischiato di ritornare subito a casa, se non fosse per il fatto di essere riuscite a spuntarla per un solo punto contro gli sfidanti. Alla fine sono riuscite persino a vincere, e questa volta il montepremi era più grande del precedente!

Reazione a Catena, puntata 9 luglio: le Pari e Patta vicinissime allo spareggio, ecco quanto hanno vinto stasera e in totale

A sfidare le Pari e Patta, nella puntata del 9 luglio di Reazione a catena, sono stati i Due su Tre, con Daniele, Igor e Michele, così chiamati perché difficilmente si ritrovano ad essere sempre d’accordo.

All’Intesa Vincente, sono state le Pari e Patta ad avere la meglio. Per un solo punto di differenza, i Due su Tre sono stati eliminati. All’Ultima Catena, le ragazze della Toscana hanno avuto il compito di difendere i 126 mila euro di montepremi. Ma parola dopo parola, la cifra è scesa e, al gioco finale, Stella, Sara e Valentina avevano ancora a disposizione 15.750 euro. Non sentendosela di rischiare, questo trio ha dimezzato un’ultima volta, svelando il Terzo Elemento. Tra ‘Batteria’ e ‘Sci’, le sorelle hanno scommesso tutti i 7.875 euro su ‘Completo’ ed hanno vinto. Con questa seconda vittoria, le Pari e Patta hanno totalizzato una vincita totale di 10.141 euro in gettoni d’oro.

Fan commentano le campionesse di Reazione a Catena

Le nuove campionesse di Reazione a Catena hanno sin da subito sollevato commenti sul web. Da una parte c’è chi le trova antipatiche, e dall’altra chi le trova simpatiche e belle.

‘Antipatiche all’ ennesima potenza’, ha commentato una fan del game show di Rai 1. ‘Brave belle e simpatiche tutte e tre …ma Sara è la migliore.. credo che rimarranno a lungo’, ha affermato un telespettatore. ‘Ma quest’anno non si riesce a trovare una squadra che ti faccia venire voglia di vedere la trasmissione???? Se questi sono stati bravi ai provini, figuriamoci quelli che avete scartato’, ha lamentato qualcun altro.