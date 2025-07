Reazione a catena, debutto positivo per le Pari e Patta che eliminano gli Appuntamenti e vincono subito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo tre giornate da campioni vittoriosi, gli Appuntamenti sono stati eliminati da Reazione a Catena. A sancire la loro uscita di scena sono state tre ragazze vivaci e preparate, soprannominate ‘le Pari e Patta’. Proprio quest’ultime si sono rese protagoniste di una bella Intesa Vincente, oltre che di un bel successo all’Ultima Parola, che le ha già portate a mettere mano su un interessante montepremi.

Chi sono le nuove campionesse di Reazione a catena?

Stella, Sara e Valentina, soprannominate ‘le Pari e Patta’ perché giocano a scacchi da circa 15 anni. Sono solite battagliarsi fra loro e spesso la partita finisce in pareggio, proprio da qui nasce il loro nome di squadra. Sono state campionesse regionali della Toscana, quindi sono a dir poco abili nel gioco. Sono tre sorelle, e Sara è la maggiore. Nel corso della loro prima puntata di Reazione a Catena, la capitana ha scherzato più volte sul suo essere la sorella maggiore dicendo: ‘mi tocca sopportarle’.

Pino Insegno ha indagato sulla loro situazione sentimentale, sperando di fare da Cupido agli ormai ex campioni. Leonardo, Biagio e Riccardo sono tutti single, così come Sara e Stella, invece Valentina è fidanzata.

Le Pari e Patta eliminano gli Appuntamenti

L’Intesa Vincente ha così eletto un nuova squadra campione: le Pari e Patta. Le ragazze toscane, molto simpatiche e affiatate, hanno dimostrato di avere un’intesa eccellente. Non solo hanno trovato dieci parole (il doppio dei loro avversari), ma la capitana Sara è riuscita a capire perfettamente le intenzioni delle sue sorelle, nonostante alcune frasi fossero tutt’altro che intuitive.

Agli Appuntamenti, le cinque parole scovate nella loro Intesa Vincente non sono bastate neanche lontanamente a difendere il titolo. Ed è stato così che Riccardo, Leonardo e Biagio hanno salutato il game show di mamma Rai, congedandosi con un piccolo bottino di 6.084 euro in gettoni d’oro.

Quanto hanno vinto e qual era la parola vincente

2.266 euro, questo era il montepremi finale in palio all’Ultima Parola, dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Tra ‘Sacco’ e ‘Incerto’, le ragazze hanno subito optato per ‘Sospeso’, che era proprio la parola vincente. ‘Non male per essere la prima volta che affrontate l’Ultima Parola’, ha detto Pino Insegno prima di passare la linea al Tg1.